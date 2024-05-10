×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeni yarışı başladı! Transfer kararı...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Cihan Çanak#Belçika
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonsporun yeni yarışı başladı Transfer kararı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 19:38

Standard Liege'de forma giyen Cihan Çanak için Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yarışa girdiği belirtildi.

Haberin Devamı

Süper Lig'de 2023/24 sezonunda son 3 haftaya girilirken gelecek senenin planları için çalışmalar şimdiden başladı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeni sezon çalışmaları sebebiyle yarışa girdi.

4 BÜYÜKLER İSTİYOR

Fransız basınında yer alan haberlerde; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor genç oyuncu ile ilgileniyor.

Gözden KaçmasınCihan Çanaktan Milli Takım açıklaması Haberler doğru değil, Fiziğin yetersiz deyip kamptan gönderdilerCihan Çanak'tan Milli Takım açıklaması! "Haberler doğru değil, 'Fiziğin yetersiz' deyip kamptan gönderdiler"Haberi görüntüle

AYRILIK KESİN

Haberde; 19 yaşındaki oyuncunun Belçika ekibinden kesin olarak ayrılacağı belirtildi. Milli futbolcunun ara transfer döneminde sakatlık geçirmesi, onun Liege'den ayrılışını uzattığı bilgisi verildi.

DORTMUND DA DEVREDE

Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Paris Saint-Germain'i eleyip finale yükselen Borussia Dortmund'un da Cihan Çanak'ı yakından takip ettiği öğrenildi.

Cihan Çanak'ın kısa süre içinde geleceğiyle ilgili kararı vereceği de aktarıldı. Cihan, Belçika ekibinde toplamda 68 maçta forma giydi ve 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberin Devamı

A MİLLİ TAKIM'I SEÇTİ

Genç yıldız, U20'de Belçika, U21'de ise Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda forma giymeyi seçmişti. 19 yaşındaki yıldız adayı, Türkiye U21 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya ile karşılaştığı maçta sonradan oyuna girmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Cihan Çanak#Belçika

BAKMADAN GEÇME!