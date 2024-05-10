Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeni yarışı başladı! Transfer kararı...

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Süper Lig'de 2023/24 sezonunda son 3 haftaya girilirken gelecek senenin planları için çalışmalar şimdiden başladı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeni sezon çalışmaları sebebiyle yarışa girdi.

4 BÜYÜKLER İSTİYOR

Fransız basınında yer alan haberlerde; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor genç oyuncu ile ilgileniyor.

AYRILIK KESİN

Haberde; 19 yaşındaki oyuncunun Belçika ekibinden kesin olarak ayrılacağı belirtildi. Milli futbolcunun ara transfer döneminde sakatlık geçirmesi, onun Liege'den ayrılışını uzattığı bilgisi verildi.

DORTMUND DA DEVREDE

Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Paris Saint-Germain'i eleyip finale yükselen Borussia Dortmund'un da Cihan Çanak'ı yakından takip ettiği öğrenildi.

Cihan Çanak'ın kısa süre içinde geleceğiyle ilgili kararı vereceği de aktarıldı. Cihan, Belçika ekibinde toplamda 68 maçta forma giydi ve 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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A MİLLİ TAKIM'I SEÇTİ

Genç yıldız, U20'de Belçika, U21'de ise Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda forma giymeyi seçmişti. 19 yaşındaki yıldız adayı, Türkiye U21 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya ile karşılaştığı maçta sonradan oyuna girmişti.