Cihan Çanak'tan Milli Takım açıklaması! "Haberler doğru değil, 'Fiziğin yetersiz' deyip kamptan gönderdiler"

Belçika ekibi Standard Liege'de forma giyen 17 yaşındaki Cihan Çanak, Spor Arena'ya konuştu. Royal Antwerp maçındaki golüyle ilgili konuşan genç futbolcu; "İlk golümü attıktan sonra iki gece uyumadım. Antrenörlerim bana destek olup güvendiler. Henüz daha çok gencim. Eksiklerimi tamamlamaya çalışıp yüzde yüz olacak şekilde mücadelemi veriyorum" diye konuştu.



Milli takım tercih süreçlerine de değinen Çanak, zamanında Türkiye U14 Milli Takımı kampına katıldığını yedi günlük kamp süreci sonunda “fiziğin yetersiz” denilerek kamptan gönderildiğini belirtti.



"Milli takım tercihi konusunda kulübü ve çevresinden etkilendi" şeklinde çıkan iddiaların doğru olmadığının altını çizen genç futbolcu, "Liege’de A takıma

çıkasıya kadar buraya gelip bizimle ilgilenen olmadı. Ben Türküm. Türkiye sonuçta benim memleketim. Milli takımda oynamak isterim" dedi.

TURNUVADA KEŞFEDİLDİ



Futbola başlamanda etkili olan faktörlerden bahseder misin? Ailede veya yakın çevrende futbol ile ilgilenen kimseler var mıydı?



Babam zamanında Belçika 2.Lig takımlarında oynadı. Ben 1,5 yaşındayken babam bana top almıştı ve sürekli o topla oynuyordum. 4,5 yaşında amatör bir takımda futbola başladım. Dayım Belçika’da bir takımda antrenör olarak görev yapıyordu. Daha sonra Standard’da her sene düzenlenen bir turnuvaya katıldım. Oradaki yetkililer beni izleyip babamla temasa geçti. Birkaç antrenmana gittikten sonra 6 yaşında Standard Liege’ye transfer oldum. Standard Liege’nin çeşitli yaş kategorilerinde forma giydim. Beni yavaş yavaş Belçika Süper Ligi için hazırlamaya başladılar. Antrenörlerim bana destek verip güvendiler. Henüz daha çok gencim. Disiplinli olup taktiksel anlamda hocamızın her dediğini yaptığım için hocalarımız ilk 11’de yer veriyor.

Son yıllarda futbolda devşirme sistemini en iyi uygulayan ülkelerden birisi Belçika. Dünya futboluna Lukaku, Benteke, Witsel, Kompany ve Fellaini gibi birçok yıldızı kazandırdılar. Belçika’da doğup altyapı eğitimini Liege’de aldın. Bize Belçika’nın futbol anlayışını ve oyuncu fabrikasına dönüşmesindeki sistemi anlatır mısın?



Özellikle Standard Liege, Anderlecht gibi kulüpler oyuncuları genç yaşta alıp öncelikle disiplini öğretiyorlar. Kimse kendi başına bir iş yapmıyor. Milli takım yetkilileri kulüplerle yakın temas halinde çalışıyor. Milli takım yetkilileri oyuncunun kulübünden sürekli bilgi alıyor. Oyuncu hakkında “Çalışıyor mu? İlerleme var mı? İdman durumu nedir?” gibi sorular soruyorlar. Genç oyuncular Avrupa’ya gidince hemen profesyonel bir ortama adım attıklarını anlıyorlar. Burada oynamak için sabır ve karakter lazım. Antrenmanları daha profesyonel bir şekilde yapıyorlar. Ayrıca beslenme burada çok önemli. Bu anlamda burada birçok fırsat veriyorlar. Ayrıca antrenörler oyuncularını şımartmamak için fazla yorum yapmazlar. Mesela Belçika medyasında süratli, teknik ve mücadeleci olduğuma dikkat çekiliyor fakat antrenörler genelde bir cümle ile açıklama yaparlar. Burada oyuncunun ayakları yere sağlam bassın istiyorlar.

"FİZİĞİN YETERSİZ" DENİLEREK Milli takım KAMPINDAN GÖNDERİLDİM



Geçtiğimiz senelerde 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilmiştin. Daha sonra ise Belçika U17 Milli Takımı ile mücadele ettiğini görüyoruz. Milli takım tercih süreçleri ile ilgili neler söylemek istersin?



İlk başta Belçika U14 Milli Takımı’ndan davet gelmişti. Daha sonra U14 Türkiye Milli Takımı davet edince Rize’ye kampa gittim. O dönem yedi günlük kamp sürecinden sonra fiziğim yetersiz diye kamptan gönderildim. Belçika’ya dönüp Belçika Milli Takımı’nın yaş kategorilerinde devam ettim. Daha sonra ülkemizden herhangi bir davet gelmedi. Belli bir aradan sonra geçen sene U17 milli takımından davet aldım. A takım seviyesinde oynamak için belli bir tercihte bulunmam gerekiyordu. Kampa gitmeyi çok istedim fakat o zamanlar A takımla antrenmanlara çıkıyordum ve şampiyona maçımız olduğu için kampa gidemedim. Televizyonlarda "babası ve annesi istemedi o yüzden Belçika Milli Takımı’nı tercih etti" gibi iddialar çıkıyor. Öyle bir durum yoktu. Milli Takımımızda oynamak isterim. Ülkemizden herhangi bir scout ekibi buraya gelmiyor. Burada Belçika takımlarında çalışan birkaç Türk antrenör var. Onlarla bazen temasa geçiyoruz. Ülkemizden herhangi bir gelen veya telefon eden olmadı. Ülkemiz gibi güzel bir memleket varken buraya gelen socut ekibinin olmaması tuhafımıza gidiyor. Benim gibi gençleri görmeleri lazım. Bizimle A takıma çıktığımızda temasa geçiyorlar.



Babama telefon açıp, “Biz Cihan’ı tanıyoruz” dediler. Halbuki tanımıyorlar. A takıma çıkıp ismimizi görünce ancak o zaman tanıyorlar. Gelip burada bizi görüp bizimle konuşmaları lazım. Ben Türkiye Milli Takımı’nda oynamam demiyorum. Hayırlısı neyse o olsun. Tabii de oynamak isterim. Benim memleketim sonuçta ben Türk’üm. Birkaç senedir teklif gelmedi, şimdi teklif getiriyorlar. Telefon açıp çağırsalar, ilgilenip bize bir kapı açsalar... Sonra, “Biz çağırdık ama gelmediler” diyorlar.

"FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR İYİ GİDİYOR"



Standard Liege formasıyla şimdiye kadar 9 maçta 1 gol 2 asistlik performansa imza attın. İsmin birçok Süper Lig ekibiyle anılıyor. Ülkemizdeki takımlardan teklif aldığın oldu mu? Süper Lig’i takip ediyor musun?



Süper Lig takımlarıyla herhangi bir görüşmem olmadı. Ben de çıkan iddiaları haberlerde gördüm. Kulüpler arasında görüşme olmuş olabilir. Ama bize gelen herhangi bir telefon yok. Kariyerime şimdilik Avrupa’da devam etmek isterim. Ama bir teklif gelirse onu konuşuruz. Vakit buldukça Trabzonspor’un maçlarını takip ediyorum. Süper Lig’de Trabzonspor ve Fenerbahçe’yi iyi görüyorum. Jorge Jesus Fenerbahçe’de iyi işler yapıyor.



Bir dönem Süper Lig’de forma giyen ve A Milli Takımımızın kalesini koruyan kaleci Sinan Bolat’da yıllardır Belçika Lig’inde mücadele ediyor. Kendisiyle herhangi bir görüşmen oldu mu?



Kaleci Sinan Bolat, şu an Westerlo’da oynuyor. Onlara karşı forma giyip 1 asist yapmıştım. O maçtan sonra Sinan Bolat’ın yanına gidip konuştum. Onun fikirlerine başvuruyorum. Bana her türlü konuda yardımcı olabileceğini söyleyip yönlendirmelerde bulunuyor. Bana çok faydası dokunuyor.



"ÜLKEMİZDEN ABDÜLKADİR ÖMÜR’Ü ÖRNEK ALIYORUM"



Türk ve Dünya futbolundan örnek aldığın isimlerden bahseder misin? Ayrıca kendini geliştirme adına neler yapıyorsun?



Dünya futbolunda Lionel Messi’yi, Türkiye’den ise Abdülkadir Ömür’ü örnek alıyorum. Antrenmandan önce ve sonra kendime göre programlar yapıyorum. Mesela antrenmandan sonra ekstra 1,5 saat çalışıyorum. Orta sahada oynuyorum. Eksiklerimi tamamlayıp yüzde yüz olacak şekilde mücadele veriyorum. Takımımızın Belçika liginde 4. Veya 5. Sırada olması bizim için başarı oluyor. Birinci olma şansımız yok ama ligde play off sıralamasını yakalamaya çalışıyoruz.