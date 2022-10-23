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Torino'nun genç futbolcusu Emirhan Acar'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Milli Takım sözleri! 'Babam, Fatih Terim ile görüştü...'

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#Emirhan Acar#Galatasaray#Fenerbahçe
Torinonun genç futbolcusu Emirhan Acardan Galatasaray, Fenerbahçe ve Milli Takım sözleri Babam, Fatih Terim ile görüştü...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 14:07

Avusturya'nın AKA Tirol U18 takımından sezon başında İtalyan temsilcisi Torino U18 takımına transfer olan Emirhan Acar, Spor Arena’ya özel açıklamalarda bulundu. İtalyan ekibiyle profesyonel sözleşmeye imza atan Acar, "Ülkemizdeki takımların teklifi benim için gururdur. Burada iyi performans gösterip Torino A takımında oynamak istiyorum" diye konuştu. Avusturya doğumlu olan ve Türkiye U17 Takımı'nda oynadıktan sonra tercihini Avusturya'dan yana kullanan genç Emirhan, ülkemizden ve Avrupa'dan dev kulüplerin kendisini transfer etmek istediğini söyledi.

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Babasının zamanında Avusturya’da oynayan eski bir futbolcu olduğunu ve futbola 5 yaşında SV Innsbruck altyapısında başladığını söyleyen Acar, 13 yaşında AKA Tirol takımına transfer olduğunu belirtti.

"AKA Tirol’de 3 sene forma giydim ve burada gösterdiği performansın ardından bu sezon Torino’ya transfer oldum." diyen Emirhan Acar, Almanya başta olmak üzere İtalya ve Türkiye’den teklifler aldığını vurguladı.

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"INTER, MILAN, FENERBAHÇE VE GALATASARAY BENİ İSTEDİ"

Geçtiğimiz transfer döneminde birçok transfer teklifi geldiğini söyleyen 17 yaşındaki futbolcu, Avrupa’dan Hoffenheim, İnter, Milan, Juventus ülkemizden ise Galatasaray, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa gibi kulüplerin kendisini istediğini belirtti. Ülkemizdeki takımlarından gelen teklifin kendisi için gurur olduğunu dile getiren Acar, bu süreçte menajerinin İtalyan futbolunun kendisine uygun olduğunu söylediği için burayı tercih ettiğini aktardı.

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Torinonun genç futbolcusu Emirhan Acardan Galatasaray, Fenerbahçe ve Milli Takım sözleri Babam, Fatih Terim ile görüştü...


Torino formasıyla hazırlık maçı başta olmak üzere lig maçlarına çıktığını söyleyen gurbetçi futbolcu, şöyle konuştu: "10 numara ve sol 8 numara pozisyonunda oynuyorum. Torino’da hazırlık maçları oynadım. 2 maçta 2 gol kaydettim. Sonra U18 lig maçında Cagliari’ye karşı 1 gol attım. Kendi oynadığım pozisyonda Süper Lig’de Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes’i beğeniyorum. Ayrıca Real Madrid zamanlarındaki Mesut Özil’i, Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes gibi isimleri örnek alıyorum."

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"EMİRHAN İLKHAN’LA A TAKIM ANTRENMANINDA TANIŞTIK"

Burada iyi bir performans gösterip Torino’nun A takımında oynamak istediğini söyleyen Acar, geçtiğimiz günlerde A takım antrenmanına davet edildiğini belirtti. Beşiktaş’tan bu yaz transfer döneminde Torino’ya giden Emirhan İlkhan’la A takım antrenmanında tanıştıklarını ifade eden Acar, "Geçtiğimiz günlerde A takım antrenmanına davet edildim. Emirhan İlkhan’la orada tanışıp beraber yemek yedik. Bence burada mutlu. Bana yardımcı olacağını söyleyip numarasını verdi. Genç oyuncular Avrupa’da daha profesyonel çalışma imkânı buldukları için burayı tercih ediyorlar. Burada fiziğe ve taktiğe dayalı bir futbol oynanıyor." diye konuştu.

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AVUSTURYA'YI SEÇME SEBEBİ... "YENİDEN TÜRKİYE İÇİN OYNAMAK İSTERİM"

Milli takım süreciyle ilgili de konuşan 17 yaşındaki orta saha, şu an Avusturya Milli Takımı’nda oynasa da yeniden ay yıldızlı formayı giymek istediğini vurguladı. Acar, milli takım süreciyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye U17 Milli Takımı’nda oynarken Avusturya Milli Takımı’ndan davet gelmişti. Ben tercihimi Türkiye’den yana kullanmıştım. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra iki kampa da davet edilmedim. Hocanın beni bir daha çağırmayacağını düşündüm. Sonra Avusturya’dan gelen teklifi bu yüzden kabul ettim. 3 kere A milli takımda oynarsan milli takım değiştirme hakkın bulunmuyor diye biliyorum. Ama milli takımın alt yaş kategorilerinde oynarsan yine milli takım değiştirme hakkın bulunuyor. Yeniden ülkem için oynamak isterim. Hatta oralara gelirsem bir gün A Milli Takım’da oynamak isterim.”

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Torinonun genç futbolcusu Emirhan Acardan Galatasaray, Fenerbahçe ve Milli Takım sözleri Babam, Fatih Terim ile görüştü...

"BABAM, İSTANBUL’DA FATİH TERİM’LE GÖRÜŞTÜ"

O zamanlar 16 yaşında olduğu için menajerinin olmadığını ve transfer görüşmelerini babasının yaptığını söyleyen Acar, o dönem Hakan Balta’nın babasını aradığını söyledi. 17 yaşındaki gurbetçi futbolcu, o süreçle ilgili şunları söyledi:

"Babam, o dönem menajerim olmadığı için GALATASARAY ve Fenerbahçe’yle görüşmeye gitmişti. FATİH TERİM o zamanlar Galatasaray’ı çalıştırıyordu. Hakan Balta babamı aradı. O zamanlar U16’da oynuyordum. Babam İstanbul’a gidip Fatih Terim, Hakan Balta ve Galatasaray’ın scout ekibiyle görüşme gerçekleştirdi. 18 yaşının altında olduğum için Avrupa’dan Türkiye’ye gidilmiyordu. Ama yine de Galatasaray ile temas halindeyiz diyebilirim. Türkiye’de bir tercih yapacak olsaydım bu Galatasaray olurdu."

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#Emirhan Acar#Galatasaray#Fenerbahçe

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