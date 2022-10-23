Wanda Nara'dan Galatasaray'ı şoke eden istek! Icardi'ye açtığı boşanma davasında...

Haberin Devamı

Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin ismi sahadaki performansından çok eşi özel hayatıyla gündemde. Menajerliğini de yapan Wanda Nara ile ayrılan ancak karşılıklı açıklamalarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla birbirlerine göndermede bulunan ünlü çiftin yakın zamanda boşanma davasında karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

GALATASARAY'IN ADI BOŞANMA DAVASINDA

Arjantinli futbolcunun aynı zamanda menajerliğini de yapan Wanda Nara, Icardi'ye boşanma davası açarken flaş bir iddia geldi. Arjantin basınının haberine göre açılan boşanma davasında Galatasaray’ın adı geçiyor.

Boşanma davasında 60 milyon Euro’luk servetin nasıl bölüneceği tartışma konusu olurken bu bölümde Galatasaray’dan alınacak menajerlik parası da konuldu. İddiaya göre; Wanda Nara, Icardi’nin Galatasaray'a transferi için futbolcuya 1 milyon Euro’luk menajerlik faturası kesti.

Haberin Devamı

ICARDI VERMEK İSTEMİYOR

Arjantinli futbolcu ise Wanda Nara’nın artık menajeri olmadığını belirterek Wanda Nara’nın Galatasaray talebini kabul etmedi. Talebin hukuksuz olduğunu iddia eden Icardi, Galatasaray’ın Wanda Nara’ya ödeme yapmasını istemiyor.

Galatasaray’ın Icardi’nin menajerlik ücrnetini ödemesi için önüde zaman bulunuyor.

Wanda Nara ise bu paranın bir an önce hesabına yatırılması için Galatasaray’a yazı yazdı. Sarı kırmızılı kulübün nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor.

ICARDI'NİN SÖZLEŞME DETAYLARI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi’ye 750 bin Euro maaş verileceğini açıklamıştı. Özbek’in açıklamasına göre, Arjantinli futbolcu, 20 gol atarsa 75 bin Euro, her galibiyete 3 bin Euro bonus alacak.

Galatasaray, Wanda Nara’nın menajerlik ücreti konusunda resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Arjantin’den gelen haber Galatasaray’ın oyuncuya verdiği ücretten daha fazlasını menajerine vermesi gerektiğini ortaya çıkardı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi’ye 750 bin Euro maaş verileceğini açıklamıştı. Özbek’in açıklamasına göre, Arjantinli futbolcu, 20 gol atarsa 75 bin Euro, her galibiyete 3 bin Euro bonus alacak. Galatasaray, Wanda Nara’nın menajerlik ücreti konusunda resmi bir açıklama yapmadı.

Haberin Devamı

Ancak Arjantin’den gelen haber Galatasaray’ın oyuncuya verdiği ücretten daha fazlasını menajerine vermesi gerektiğini ortaya çıkardı.

YENİ SEVGİLİSİNİN KLİBİNDE OYNADI, İSTANBUL'A GELDİ

Arjantinli rapçi L-Gante'nin yeni şarkısının klibinde oynayan ve ünlü rapçi ile sevgili olduğu iddia edilen Wanda Nara, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Önce havalimanından payaşım yapan Nara, daha sonra çocuklarıyla paylaşım yaptı.