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UFC'de Charles Oliveira'yı yenen Islam Makhachev kemerin yeni sahibi oldu! Khabib Nurmagomedov'un halefi... Hasbulla'ya büyük ilgi...

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#UFC#Islam Makhachev#Charles Oliveira
UFCde Charles Oliveirayı yenen Islam Makhachev kemerin yeni sahibi oldu Khabib Nurmagomedovun halefi... Hasbullaya büyük ilgi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 09:33

UFC'de dün gece tarihi bir mücadele gerçekleşti. Eski hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov'un halefi olarak gösterilen Islam Makhachev, Charles Oliveira'yı yenerek hafif sıkletin yeni şampiyonu oldu. Dünyanın sonucunu merakla beklediği bu dövüş sonrası Islam Makhachev ve Khabib Nurmagomedov'un açıklamaları dikkat çekerken mücadeleyi salonda takip eden sosyal medyanın 'minik' fenomeni Hasbulla da büyük ilgi gördü.

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Bir karma dövüş sanatları (MMA) organizasyonu olan UFC'nin 280. etkinliği dün akşam Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirildi. Etkinliğin ana dövüşünde, Dağıstan asıllı Rus Islam Makhachev ile Brezilyalı Charles Oliveira karşı karşıya geldi.

FAVORİ GÖSTERİLEN OLIVEIRA'YA İKİNCİ RAUNTTA PES ETTİRDİ! YENİ ŞAMPİYON...

UFC hafif sıkletin emekli şampiyonu Khabib Nurmagomedov ile uzun yıllardır birlikte çalışan, Khabib'e benzerliğiyle akraba oldukları sanılan Islam Makhachev, dövüş öncesi ağır şekilde favori gösterilen Brezilyalı rakibini ikinci rauntta pes ettirerek hafif sıklette UFC kemerinin yeni sahibi oldu.

UFCde Charles Oliveirayı yenen Islam Makhachev kemerin yeni sahibi oldu Khabib Nurmagomedovun halefi... Hasbullaya büyük ilgi...

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Charles Oliveira'nın 11 maçlık galibiyet serisini bitiren Islam Makhachev, rakibinin pes etmesi sonrası zaferini yakın arkadaşı ve mentoru Khabib Nuamagomedov ile paylaştı.

"HAYATIM BOYUNCA BUNUN İÇİN ÇALIŞTIM"

UFC kemerini aldıktan sonra konuşan Makhachev; "Hayatım boyunca bu an için çalıştım. Hepinize teşekkür ederim." dedi.

KHABIB İLE BİRLİKTE VOLKANOVSKI'YE MEYDAN OKUDULAR

Islam Makhachev'in zaferiyle büyük sevinç yaşayan ve ringe girip arkadaşını omzuna alan emekli şampiyon Khabib Nurmagomedov; "Islam için çok mutluyum. Günlerdir herkes Oliveira'yı favori gösteriyordu ama Islam çıktı ve onu yendi. Yıllardır birlikte bugünü görebilmek için çalıştım. Şimdi doğrudan Avustralya'ya uçmasını ve Volkanovski ile dövüşmesini istiyorum." dedi.

Islam Makhavhev de bunun üzerine; "Evet sırada Volkanovski var." dedi.

UFCde Charles Oliveirayı yenen Islam Makhachev kemerin yeni sahibi oldu Khabib Nurmagomedovun halefi... Hasbullaya büyük ilgi...

Islam Makhavhev, Ocak ayında Brezilya'da düzenlenecek UFC etkinliğinde hafif sıklet kemerini Alex Volkanovski'ye karşı korumak istiyor. Ardından da Şubat ayında Volkanovski ile bu kez Avustralya'da tüy sıklet kemeri için mücadele etmek istiyor.

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ABU DABI'DE 'MİNİK' FENOMEN HASBULLA'YA YOĞUN İLGİ

Khabib Nurmagomedov'a yakınlığıyla tanınan, ardından sosyal medyada milyonlarca takipçi sayısına ulaşan 'minik' adam Hasbulla da UFC etkinliğini Abu Dabi'de salonda izleyenler arasındaydı. Dev ekranda görüntüye geldiği an salondaki kalabalığı coşturan Hasbulla, zafer sonrası Makhachev'in ekibince kucakta ringe çıkıp poz verdi.

Öte yandan UFC, Hasbulla için minik bir kemer hazırladı. 

 

UFCde Charles Oliveirayı yenen Islam Makhachev kemerin yeni sahibi oldu Khabib Nurmagomedovun halefi... Hasbullaya büyük ilgi...

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#UFC#Islam Makhachev#Charles Oliveira

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