Fenerbahçe - Başakşehir maçına Jorge Jesus damga vurdu! Dikkat çeken analiz...

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Başakşehir'i 84. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren kritik golü oyuna sonradan giren Diego Rossi 84. dakikada attı.

İLKLER YAŞANDI

Süper Lig'de geride kalan 11 haftada oynadığı 10 maçta 7. kez sahadan galip ayrılan Fenerbahçe, ilk kez art arda 3 galibiyet aldı. Jorge Jesus'un takımı son 6 maçın 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Diego Rossi, Ocak 2017'den bu yana Fenerbahçe formasıyla Başakşehir'e ceza alanı dışından gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.

Ligin en az gol yiyen takımı Başakşehir ise deplasmanda ilk kez mağlup oldu. Emre Belözoğlu'nun takımı iki hafta önce evinde Sivasspor'a kaybetmiş ve sezonun ilk mağlubiyetini almıştı.

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BAŞAKŞEHİR'İN EN ETKİSİZ MAÇI

Opta verilerine göre Başakşehir bu sezon rakip akip ceza sahasında topla en az buluştuğu (6), en az şut çektiği (3) ve en düşük gol beklentisinde kaldığı (0.32 xG) Süper Lig maçını Fenerbahçe'ye karşı oynadı.

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Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, Fenerbahçe - Başakşehir maçını köşelerinde değerlendirdi.

FIRAT AYDINUS: GALİBİYETİ GETİREN SİHİRLİ DOKUNUŞLAR

Fenerbahçe son 15 dakikadaki hamlelerle kazandı.

İlk 10 hafta sonunda ligde en çok gol atan ve evinde mağlup olmayan Fenerbahçe ile en az gol yiyen ve deplasman yenilgisi olmayan Başakşehir’in bir diğer önemli istatistiği, bu sezon en fazla sayıda resmi maç oynayan iki takım olmalarıydı. Ayrıca bana göre şu an ligdeki en formda iki teknik adamın karşılaşmasıydı. Jorge Jesus’un devamlı rotasyon uyguladığı Fenerbahçe’de her ne kadar eksiklikler çok aranmasa da Ndayishimiye’nin yokluğu Başakşehir için çok önemli eksikti.

BASKIYA KARŞI UZUN TOP

Fenerbahçe, bilinen ve beklenen baskıyla başladı oyuna. Başakşehir bu baskıyı geride pas yaparak değil Okaka’ya atılan uzun toplarla kırmayı planlamıştı. Bu da zaman zaman Gustavo-Okaka ve Serdar Aziz-Okaka eşleşmelerinde nefes kesici mücadeleler yaşanmasına yol açtı.

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Başakşehir düşündüğü oyun formatı paralelinde ilk tehlikeyi Lincoln-Szalai kanadından Traore ile buldu; Ferdi kademeye girerek golü engelledi. 6 dakika sonra yine Traore yine aynı kanattan tehlike yaşattı.

Dakikalar 32’yi gösterirken Batshuayi’nin kafa şutu Fenerbahçe’nin ilk yarıda yakaladığı en önemli gol pozisyonu oldu. İsmail’in olması ilk 45 dakikada Crespo’nun gol bölgelerinde daha fazla sahneye çıkmasını sağladı.

BELÖZOĞLU iYi ANALiZ ETMiŞTi

İlk yarı özeti şuydu: Fenerbahçe’yi iyi analiz eden Emre Belözoğlu, kanatları kullanarak sonuca gitmek istedi. Özellikle Traore ile Fenerbahçe’nin sol tarafına zor anlar yaşattı. 30. dakikadan sonra Fenerbahçe pozisyon anlamında yavaş yavaş dengeyi kurdu ve kanatlardan ortalarla tehlike yarattı. Bu ortalarda Batshuai ve Valencia’nın kafa vuruşları etkili oldu. Serdar Gürler ve Traore tehdidi, Ferdi ile Lincoln’ün ataklara katılmalarına engel oldu.

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RAKiP KALEYi ABLUKA ALTINA ALDI

İkinci devreye iki takım da taktiksel olarak aynı anlayışla başladı. İlk tehlikeli pozisyon yine Traore’nin vuruşu ile Başakşehir adınaydı. Sonrasında Fenerbahçe atak daha baskılı oyununu rakibine kabul ettirdi. Jesus’un İsmail-Arao zorunlu değişikliğinin akabinde hücum hattında üç oyuncu birden değiştirmesi golü ne kadar istediğinin göstergesiydi. Bu değişikliklerden sonra oyundan düşen Başakşehir karşısında Fenerbahçe rakip kaleyi adeta ablukaya aldı.

75. dakikadan sonra sanki maç sarı lacivertliler için yeni başlamış gibiydi. Fenerbahçe asıl oyununu oynamaya başladı ve bu baskı Rossi’nin güzel gol ile taçlandırdı. 75’te Jesus’un 84’te Rossi’nin ve 90+3’te Altay’ın sihirli dokunuşları Fenerbahçe’yi galip getiren en önemli etkenler oldu.

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UĞUR MELEKE: BİR TREND BELİRLEYİCİ OLARAK JORGE JESUS

Portekizli teknik adam ezber bozmaya devam ediyor.

20 Temmuz’da sezonu açan iki takımın 90 günde çıktıkları 20’nci müsabakaydı bu. İki takım da ligde şampiyonluk yarışı veriyorlar, Avrupa’da gruplarında namağlup liderler. O yüzden sanırım dünkü maçın ilk 75 dakika boyunca yüksek vitese ulaşmamasını böyle açıklamak zorunda kalacağız. Dün Kadıköy’de ilk 75 dakika boyunca çokça çarpışma-mücadele, az pozisyon izledik maalesef. Özellikle Başakşehir’in ekstra pragmatik taktiğiyle 75 dakika boyunca vadettiğinin altında kaldı bu büyük maç.

Fenerbahçe maça aynen Ankaragücü önünde olduğu gibi 3-5-2 ile başladı; İrfan sağ, Crespo sol iç rolünde oynadılar. Aslında ilk 75’e kadar da topa daha fazla sahip olan, rakip yarı sahada daha fazla gözüken taraf sarı-lacivertlilerdi. 75’e kadar Fenerbahçe rakip ceza alanında topa 25 kez dokunurken, Başakşehir sadece 4’te kalmıştı. Yani eğer boksta olduğu gibi bir ‘yan hakem oylaması’ olsa daha pozitif oynayan taraf Fenerbahçe’ydi o bölümde de.

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OYUNUN RiTMiNi DEĞiŞTiRDiLER

Ancak futbol boks değil. Kazanmak için gol atmalısınız. Bu noktada da Jesus devreye girdi zaten. 75’te oyuna gol şansı olan üç futbolcu birden sürdü; Pedro, Rossi ve Emre’yi. Gol gelmeden önceki 120 saniye içinde Emre’nin driplingle Lincoln’e hazırladığı bir pozisyon var. Pedro’nun güçlü presi. Arao’nun kazandığı topla yaptığı asist. Ve Rossi’nin bu sezon ligde penaltı dışında hiç gol yememiş Volkan’ı mağlup eden şutu...

Yani Jesus’un sonradan oyuna soktuğu 4 adam, 82-84 arası oyunun ritmini değiştirdiler. Sonucunda da gol geldi zaten.

iDEAL 25’iN 4’ÜYLE MAÇI ÇEViRDi

Jesus sadece bir teknik direktör değil. Ecnebilerin deyimiyle bir ‘trendsetter’. Trend belirleyici yani... Türkiye’ye geldiğinden beri trend belirliyor, ezber bozuyor. “Sadece küçük takımlar haftada bir maç yaparlar” dedi önce. Ardından üçlü-dörtlü savunma tartışmasını gülünç hale getirdi. Çünkü hiçbir şey fark etmiyordu onun takımında. Bu arada ‘ideal 11’ kavramını çöpe atıp bir ‘ideal 25’ yarattı Kadıköy’de. Ve dün o ideal 25’ten dördünü oyuna sokup çevirdi maçı. Gerçekten şu üç ayda söylemleri ve eylemleriyle çok büyük saygıyı hak etti Jorge Jesus.