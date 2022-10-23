Son dakika: Fenerbahçe - Başakşehir maçındaki tartışmalı pozisyon için çarpıcı değerlendirme! Rossi’nin golü, penaltıyı atlayan hakemi de MHK'yi de kurtardı

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Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki kritik maçta iki önemli pozisyon vardı.

Zorbay Küçük, maç boyu Gustavo-Okaka pozisyonlarını genelde çözse de zaman zaman yeterli hakemlik kimliğini gösteremedi. Maçın başında, bu pozisyonların olabileceğini öngörerek uyarılarını yapması ve ilerleyen süreçte iki oyuncuya sarı kart vermesi gerekirdi. Maçta iki spesifik pozisyon vardı. Birincisi 33. dakikada Ömer Ali’nin içinde bulunduğu, Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyon. Eğer top gelirken Ömer Ali’nin elleri o konumda olsa ve hiç hareket ettirmese devam kararını desteklerdim fakat elleri bağlı oyuncunun top geçerken ellerini açması ve topa müdahale edip ondan sonra panik halinde ellerini tekrar bağlaması, kolun topa gittiğini gösteriyor. Bu yüzden bence penaltı.

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Gustavo pozisyonuna VAR karışmaz

İkinci pozisyon 76. dakikada gelişti. Hasan Ali tarafından ceza sahası içinde Gustavo’ya yapılan çekmeye penaltı verilse kimse bir şey diyemez fakat var protokolüne göre tek elle çekmelere var karışamıyor. VAR hakemlerine iki elle çekmelerin yaşandığı pozisyonlara karışmaları talimatı verildi, dolayısıyla bu pozisyona VAR karışamazdı. Özellikle Ömer Ali’nin pozisyonu itibariyle baktığımızda Zorbay Küçük’ün şansı yanındaydı diyebiliriz. Eğer maç bu skorla sonuçlanmasaydı bu pozisyon itibariyle Zorbay Küçük’ün ve Merkez Hakem Kurulu’nun başları derde girebilirdi. Diego Rossi’nin golü Zorbay Küçük’ün şansı oldu.