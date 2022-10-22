Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'Fenerbahçe karşılığını aldı'

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Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri;

Rakip müdahale yaptı, biz yaptık. Karşılığını onlar aldı. Biz alamadık. Sonuç itibarıyla karşınızda güçlü bir camia, güçlü bir oyuncu grubu ve çok tecrübeli bir teknik adam var. Oyun anlamında memnun olduğum ve olmadığım dönemler var.

FENERBAHÇE'NİN BİR DÜZENİ VAR

Fenerbahçe'nin bir düzeni var, baskılı oynamaya çalışıyor. Özellikle kendi sahasında... Oyununu rakibe oynatmak, mesafeyi daraltıp o kaosun içine sizi çekmeye çalışıyor.