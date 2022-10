Jorge Jesus: 'Fenerbahçe çok büyük bir kulüp'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları;

Takım bugün çok savaştı ama sadece savaşmadı, çok da iyi oynadı. Nasıl koşması, nasıl oynaması gerektiğini biliyorduk. Güzel bir maç izlettik. Sadece Türkiye ligi seviyesinde değil belki de Avrupa'nın en üst seviyesinde oynanan bir futbol vardı sahada.

ÇOK ÖZ GÜVENLİYDİ

Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Onlar sahada neler yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Fenerbahçe, bugün çok özgüvenliydi. Maçın her anında golün gelebileceğini biliyordu oyuncularım. Savunmada da çok iyiydik

ONLARA KARŞI KAZANMAK KOLAY DEĞİL

İstatistikler her zaman her şeyi göstermez ama rakibimizden her konuda daha iyiydik. Sahada daha üstün olan taraf bizdik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Onların 2 tane Bertrand Traore ile pozisyonu vardı. Başakşehir çok iyi takım, onlara karşı kazanmak kolay değil

ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP

Büyük takımları büyük yapan taraftarlarıdır. Taraftarları büyük olanlar, büyük takım diye adlandırılır! Tıpkı Fenerbahçe gibi. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Çünkü taraftarı çok büyük

ALTAY BAYINDIR'A ÖVGÜLER

Bugün bize galibiyeti getiren Altay'dı. Son dakikada güzel bir kurtarış yaptı. Altay, Fenerbahçeliler'in sevgisini hak ediyor. O büyük bir kaleci. Türkiye'nin en iyilerinden biri. Taraftar onu sevmeli. İşler iyi giderken sevgi göstermek kolaydır. Bana göre farkı yaratan şey, işler kötü giderken yanlarında olmaktır. Oyuncular hata yapar, bu normaldir. Çünkü bu PlayStation değil. Oyuncu hata yapınca da taraftarlar yanında olmalı.

MAYIS SONUNA KADAR KONTRATIM VAR

Mayıs sonuna kadar kontratım var ve bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bu, benim için konuşulacak bir şey değil.

TÜRKİYE LİGİ ÇOK KALİTELİ VE BU BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI

Aslında sorunun içinde cevabı verdiniz. Bahsettiğiniz takımlar ligin güçlü takımları. Her takıma karşı eşit sayıda pozisyon giremeyebilirsiniz. Bu maçlarda çok pozisyon üretemedik. Her maçı kazanamazsınız. Türkiye Ligi çok kaliteli bir lig ve bu beni şaşırttı. 6 takım şampiyonluk için oynuyor, bunlardan birisi de Başakşehir. Avrupa’da da birçok maç oynadık. Bu maçların içinde siz çok iyi oynayamadığımız 1-2 maçı söylediniz” dedi. Başakşehir’in kendilerine karşı önde baskı kuran ilk takım olmadığını ifade ederek devam eden Jesus, “Başakşehir bize önde baskı yapa ilk takım değildi. Adana Demirspor da bu şekilde oynamıştı. Ama normal, büyük takımlar böyle oynar. İkinci yarıda ise böyle olmadı. Rakibimiz yorulmaya başladı. Biz de 90 dakika baskı yapamıyoruz. Rakibin baskısını kırınca işimiz daha da kolaylaştırdı. Kolaylaştırdı demek yerine daha fazla topa sahip olmaya başladık, daha fazla pozisyon bulmaya başladık diyebilirim. Ama iyi takımlar daha iyi organize oluyorlar sahada ve bu şekilde maçlarını kazanıyorlar.

EMRE BELÖZOĞLU’NA BU LİGİ KAZANABİLECEK BİR HOCA OLDUĞUNU SÖYLEDİM

Altay kaliteli ve büyük bir kaleci. Ben onun kalitesini biliyorum. Maçın bazı anlarında iyi olamayabiliyor ama bunları geliştirecek. Bugün de 90+4. dakikada büyük bir kurtarış yaptı ve kalitesini gösterdi. Büyük kaleciler bu şekilde takımlarına maç kazandırır. Büyük takım kalecileri, maç boyunca kendilerine top gelmediği için konsantrasyonunu yüksek tutmalıdır. Taraftarların geçen maçta yaptığı davranış bana göre doğru değildi. Taraftar kazanırken de kaybederken de sevgisini göstermeli. Ben hoca olarak onlara olan inancımı kaybetmiyorum. Altay bize çok maçlar kazandıracaktır. Bugün de son bölümde bunu yaptı, rakibin ender geliştirdiği bir atakta izin vermedi” dedi. Maçın ardından Emre Belözoğlu’yla yaptığı sohbet hakkında da konuşan Jesus, “Meslektaşımla maçtan sonra konuştum. Kendisiyle İspanyolca konuştuk, daha önce İspanya’da oynamış. Kendisini tebrik ettim. Çok iyi bir takım oluşturmuş ve bu ligi kazanabilecek bir hoca olduğunu söyledim.

HAKEMLERİ TEBRİK EDİYORUM. OYUNUN AKICI OLMASINI SAĞLADILAR

İnanıyorum ki takımımın hala geliştirmesi gereken çok şey var. Ligde mevcut lider biziz. Avrupa’da da lideriz. Ligde 10 maç oynadık. Bu da ligin yaklaşık 3’te 1’i yapıyor. Kimse bu dönemde şampiyonluk ilan etmiyor. İyi bir dönemdeyiz ama futbolda her şey 1-2 hafta içinde değişebilir. Ligdeki en iyi takım olmadığımızı düşünerek tevazulu şekilde devam etmeliyiz. Avrupa’da da grupta en güçlü takımı Rennes olduğunu düşünüyorum. Bugün sahadaki 3 takımı tebrik ediyorum Fenerbahçe ve Başakşehir’in yanı sıra hakem takımı da tebrik ediyorum. Maçı çok iyi yönettiler. Oyunun akmasını sağladılar ve oyun gereksiz yere durmadı. Hakemlerin ve rakibin performansı hoşuma gitti. Ama kendi takımımın performansı daha çok hoşuma gitti. Yarın takımıma izin vereceğim ve bugün giderek bu galibiyetin tadını çıkaracağız” diye konuştu. Son olarak maçlarda kravat tercih etmemesine karşın bası toplantılarında kravat takması ve lacivert giyinmesi hakkında konuşan Jesus, “Her zaman takım elbise giymiyorum. İç sahada takım elbise giyiyorum. Deplasmanda genelde eşofman tercih ediyorum. Seyahatlerde bu daha rahat oluyor. Takım elbisemin lacivert olması, Fenerbahçe’nin renkleri. Ama sarı bir gömleğin ya da kravatın çok hoş görünmeyeceğini düşünüyorum. Maçların ardından basın toplantılarında da hem sizlere hem de taraftarlara, saygı göstermek için kravat takıyorum.

