Real kazanır, herkes imrenir

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Real Madrid bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çok konuşulacak bir başarı öyküsüne imza attı. Grupta tek yenilgisini Sheriff takımından alan Madrid, son 16’da PSG, çeyrek finalde Chelsea, yarı finalde ise Manchester City’i eleyerek finalde Liverpool’un rakibi oldu. Turların hepsinde oyun olarak rakiplerinin gerisinde kalsa da kazanan kulüp olma duygusuyla 14 .kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. · CARLO Ancelotti’nin günümüz futbolunun gerisinde kaldığı yönünde eleştiriler ve yaşlanmış bir Real Madrid kadrosuna rağmen önce La Liga ardından Şampiyonlar Ligi ile taçlanan sezon şimdiden unutulmazlar arasındaki yerini aldı.

BALLON D’OR BU YIL BENZEMA’YA YAKIN

Real ile bu sezon 46 maçta 44 gol, 15 asist ile 59 gole direkt katkı veren Benzema bu yıl Ballon d’Or’u kazanacağına inanıyor: “Ballon d’Or benim için bir rüya! Bence çok uzak değil. Ancak, bunu düşünmek için zamanım var. Geçen yıldan daha iyiydim ve umarım yakınımdır.”

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OLAYLARA 105 TUTUKLAMA, 39 GÖZALTI

Şampiyonlar Ligi finali, Stade de France’a kaçak giren taraftarlar nedeniyle 3 kez ertelendi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin biletsiz veya sahte biletli binlerce İngiliz taraftarın stadın girişlerini zorladığını belirtti. İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Dorries ise UEFA’dan Paris’teki olayların soruşturulmasını istedi. Çıkan olaylar nedeniyle 105 kişinin tutuklandığını ve 39 kişinin gözaltına alındığını belirtildi.

iSTANBUL iÇiN REZERVASYON YAPIN

Mağlubiyete rağmen takımı hakkında övgü dolu sözler söyleyen Liverpool Teknik Dİrektörü Jürgen Klopp, “Buraya geri döneceğimize inanıyorum. Harika bir takımım var ve gelecek sezon yine harika bir takımım olacak. Gelecek yıl final nerede? İstanbul’da! Liverpool taraftarlarına sesleniyorum. Otel rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın. Orada olacağız!” dedi.

ANCELOTTi TARiH YAZDI

Kariyerinde 5 kez Şampiyonlar Ligi finali oynayan ve 4 kez kazanan Ancelotti maç sonrası yaptığı açıklamada, “İnanamıyorum. Çok zor bir maçtı. İlk yarıda çok acı çektik ama sonunda gösterdiğimiz performansla bu maçı kazanmayı hak ettik. Çok kaliteli ve güçlü bir kulübüz!” ifadelerini kullandı.

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ÖLÜMSÜZ ŞAMPiYON

L’Equipe: Avrupa’nın şampiyonu

As: Sonsuz şampiyon

Marca: 14. şampiyonluk

Sport: Courtois ile şampiyon

ABC: Ölümsğz şampiyon

Independent: Real Madrid, Liverpool’un hayaline son verdi

Tuttosport: Real’in ligi

A Bola: Gerçek dışı

La Gazetta dello Sport: Büyük Carletto

Daily Express: Gerçek çaresizlik

Daily Mirror: KOP’un kalp krizi

Daily Star: Gerçek bir utanç