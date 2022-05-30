Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERYazarlar Koray Durkal Real kazanır, herkes imrenir
Koray Durkal
Koray Durkal
Koray DurkalYazarın Tüm Yazıları

Real kazanır, herkes imrenir

#Şampiyonlar Ligi#Real Madrid#Liverpool

14 kez Devler Ligi’ni kazanan İspanyol devi bu alanda da zirveyi kimseye bırakmadı.

Haberin Devamı

Real Madrid bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çok konuşulacak bir başarı öyküsüne imza attı. Grupta tek yenilgisini Sheriff takımından alan Madrid, son 16’da PSG, çeyrek finalde Chelsea, yarı finalde ise Manchester City’i eleyerek finalde Liverpool’un rakibi oldu. Turların hepsinde oyun olarak rakiplerinin gerisinde kalsa da kazanan kulüp olma duygusuyla 14 .kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. · CARLO Ancelotti’nin günümüz futbolunun gerisinde kaldığı yönünde eleştiriler ve yaşlanmış bir Real Madrid kadrosuna rağmen önce La Liga ardından Şampiyonlar Ligi ile taçlanan sezon şimdiden unutulmazlar arasındaki yerini aldı.

BALLON D’OR BU YIL BENZEMA’YA YAKIN

Real ile bu sezon 46 maçta 44 gol, 15 asist ile 59 gole direkt katkı veren Benzema bu yıl Ballon d’Or’u kazanacağına inanıyor: “Ballon d’Or benim için bir rüya! Bence çok uzak değil. Ancak, bunu düşünmek için zamanım var. Geçen yıldan daha iyiydim ve umarım yakınımdır.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Liverpoolu devirip Şampiyonlar Ligini kazanan Real Madridde Florentino Perez de tarihe geçti Kylian Mbappeye olay sözler...Liverpool'u devirip Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'de Florentino Perez de tarihe geçti! Kylian Mbappe'ye olay sözler...Haberi görüntüle

OLAYLARA 105 TUTUKLAMA, 39 GÖZALTI

Şampiyonlar Ligi finali, Stade de France’a kaçak giren taraftarlar nedeniyle 3 kez ertelendi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin biletsiz veya sahte biletli binlerce İngiliz taraftarın stadın girişlerini zorladığını belirtti. İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Dorries ise UEFA’dan Paris’teki olayların soruşturulmasını istedi. Çıkan olaylar nedeniyle 105 kişinin tutuklandığını ve 39 kişinin gözaltına alındığını belirtildi.

iSTANBUL iÇiN REZERVASYON YAPIN

Mağlubiyete rağmen takımı hakkında övgü dolu sözler söyleyen Liverpool Teknik Dİrektörü Jürgen Klopp, “Buraya geri döneceğimize inanıyorum. Harika bir takımım var ve gelecek sezon yine harika bir takımım olacak. Gelecek yıl final nerede? İstanbul’da! Liverpool taraftarlarına sesleniyorum. Otel rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın. Orada olacağız!” dedi.

ANCELOTTi TARiH YAZDI

Kariyerinde 5 kez Şampiyonlar Ligi finali oynayan ve 4 kez kazanan Ancelotti maç sonrası yaptığı açıklamada, “İnanamıyorum. Çok zor bir maçtı. İlk yarıda çok acı çektik ama sonunda gösterdiğimiz performansla bu maçı kazanmayı hak ettik. Çok kaliteli ve güçlü bir kulübüz!” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ÖLÜMSÜZ ŞAMPiYON

L’Equipe: Avrupa’nın şampiyonu

As: Sonsuz şampiyon

Marca: 14. şampiyonluk

Sport: Courtois ile şampiyon

ABC: Ölümsğz şampiyon

Independent: Real Madrid, Liverpool’un hayaline son verdi

Tuttosport: Real’in ligi

A Bola: Gerçek dışı

La Gazetta dello Sport: Büyük Carletto

Daily Express: Gerçek çaresizlik

Daily Mirror: KOP’un kalp krizi

Daily Star: Gerçek bir utanç

#Şampiyonlar Ligi#Real Madrid#Liverpool
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Final canavarları kazandı

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE

8 Mart operasyonu Yaşar Kemal Uğurlu’yu şampiyon yaptı

 MURAT FEVZİ TANIRLI
MURAT FEVZİ TANIRLI

Futbolu batırdık, diğerleri kurtuldu

 TAHİR KUM
TAHİR KUM
TÜM YAZARLARIMIZ