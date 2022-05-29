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Liverpool'u devirip Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'de Florentino Perez de tarihe geçti! Kylian Mbappe'ye olay sözler...

#Real Madrid#Florentino Perez#Kylian Mbappe
Liverpoolu devirip Şampiyonlar Ligini kazanan Real Madridde Florentino Perez de tarihe geçti Kylian Mbappeye olay sözler...

Liverpool'u yenerek Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Real Madrid'de rekor kıran isimlerin arasına başkan Florentino Perez de girdi. Efsane başkan, tarihi zaferin ardından Real Madrid'i reddedip Paris Saint-Germain'de kalmayı tercih eden Kylian Mbappe'ye gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 1-0 yenerek 14. kez kupayı kazanan Real Madrid'de 4. kupasını kazanan Carlo Ancelotti ve 5. kupalarını kazanan oyuncular yanı sıra başkan Florentino Perez de tarihe geçti.

İKİ DÖNEMDE 19 YILLIK HANEDAN: FLORENTINO PEREZ

2000-2006 yılları arasında ilk dönem başkanlığını yapan Florentino Perez, Real Madrid'de 'Los Galacticos' dönemini başlatmıştı. Zidane, Ronaldo, Beckham gibi yıldızları transfer ederek yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkartmıştı. 2002 yılında ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Perez, 2006 yılında başkanlığı Ramon Calderon'a kaptırmıştı. Perez'in ilk dönemi 5 yıl 226 gün sürmüştü.

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Florentino Perez'in ikinci dönemi 16 Ocak 2009'da başladı. Barcelona'nın Guardiola önderliğinde, Ronaldinho'dan Messi'ye geçen bayrakla ezeli rekabette vitesü yükselttiği dönemde göreve gelen Perez, yeni bir 'Yıldızlar Takımı'nı kurmak için kolları sıvadı.

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Liverpoolu devirip Şampiyonlar Ligini kazanan Real Madridde Florentino Perez de tarihe geçti Kylian Mbappeye olay sözler...



2009 yaz transfer döneminde Cristiano Ronaldo, Kaka ve Benzema'yı transfer eden Perez, özellikle ilerleyen 13 yılda Şampiyonlar Ligi'ne damga vuracak bir takımın temellerini de atıyordu.

Yıldızların birlikte oynamaya alışma sürecinde Barcelona ile rekabet etmekte zorlanan Real Madrid, Perez'in ikinci döneminin ilk Devler Ligi şampiyonluğunu 2014'te yaşadı. Ardından 2016, 2017, 2018'de art arda üç kez Avrupa'nın en büyüğü olan Real Madrid, 4 yıl aranın ardından bir kez daha Kupa 1'i kazanarak 14. şampiyonluğuna ulaştı.

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SANTIAGO BERNABEU İLE KUPALARI EŞİTLEDİ

Real Madrid'in başında ilk döneminde 1, ikinci döneminde ise 5. Şampiyonlar Liig kupasını kazanan Florentino Perez, toplamda 6 kupaya ulaşarak efsane başkan Santiago Bernabeu ile Devler Ligi kupa sayısını eşitledi. 1943-1978 yılları arasında görev yapan, stadyuma ismini veren Bernabeu döneminde de 6 kupa zaferi vardı.

Futbolda kazanılan toplam kupalarda ise Bernabeu'nun 33, Perez'in 29 kupası bulunuyor.

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Liverpoolu devirip Şampiyonlar Ligini kazanan Real Madridde Florentino Perez de tarihe geçti Kylian Mbappeye olay sözler...



ZAFERDEN SONRA SAHİPLİ KULÜPLERE GÖNDERMEDE BULUNDU

Liverpool'u deviren Real Madrid'de başkan Florentino Perez, zaferin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 3 yıldır stadyum inşaatı sebebiyle giderleri kıstıklarının altını çizen Perez; "Devlet destekli kulüpler, en büyük bütçelere ve en yetenekli oyunculara sahip. Real Madrid kar payı dağıtan bir şirket değil. Taraftarların sahip olduğu dünyanın en büyük kulübüdür. Bizim değerlerimiz, fedakarlıklarımız ve büyük taraftarımız var." diyerek PSG, Manchester City, Chelsea gibi kulüplere göndermede bulundu.

"AVRUPA SÜPER LİGİ İÇİN SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Geçen yıl Avrupa'nın 12 büyük kulübüyle birlikte kurulan, UEFA'nın ve özellikle İngiliz Hükümeti'nin müdahalesiyle başlamadan biten Avrupa Süper Ligi projesiyle ilgili de konuşan 75 yaşındaki Perez; "Avrupa Süper Ligi için savaşmaya devam edeceğim. Tıpkı Santiago Bernabeu’nun Şampiyonlar Ligi için savaştığı gibi." dedi.

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Liverpoolu devirip Şampiyonlar Ligini kazanan Real Madridde Florentino Perez de tarihe geçti Kylian Mbappeye olay sözler...


"MBAPPE BİZİM İÇİN UNUTULDU"

Son 1 yıldır Real Madrid'e transfer olması beklenen ancak geçtiğimiz hafta PSG ile 3 yıllık yeni szöleşme imzalayan Kylian Mbappe hakkında sorulan soruya Perez şu yanıtı verdi:

Mbappe? Şu anda burada değil değil mi? Bu Real Madrid'in partisi. Real Madrid her zaman dünyanın en iyi oyuncularına ev sahipliği yapar. Mbappe bizim için unutuldu. Geçmişte kalan bir dosya. Bizim için sorun yok.

Florentino Perez / Real Madrid Başkanı



MBAPPE İMZA TÖRENİNDE REAL MADRID VE PEREZ İÇİN NELER DEMİŞTİ?

Kylian Mbappe, PSG'ye imza töreninde kendisine Real Madrid'e gitmemesi ve bu yeni, imzanın çocukluk hayali olan Real Madrid formasını giymesini imkansız hale getirip getirmeyeceği sorularını yanıtlamıştı.

Real Madrid'e büyük saygım var. Florentino Perez'e de aynı derece saygı duyuyorum. Benimle çok ilgilendi. Bu yüzden kararımı verdiğimde onu bizzat aradım ve ilgisi için teşekkür ettim. Kendisiyle yakı bir ilişkimiz var. Herhangi bir oyuncu için Real Madrid veya PSG forması giymek bir onurdur. Her zaman Real Madrid forması giymeyi hayal etmişimdir. Real Madrid taraftarına beni her zaman kendilerinden biri olarak gördükleri için teşekkür etmek istiyorum. Umarım ülkemde kalmak istememi anlayışla karşılarlar. Bu kararım, 'çocukluk hayalim'e engel olur mu? Bilemiyorum. Ben şu anda kendi adıma en iyi seimi yaptım. Gelecekte ne olur bilemiyorum.

Kylian Mbappe / PSG

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