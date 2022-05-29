Liverpool'u devirip Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'de Florentino Perez de tarihe geçti! Kylian Mbappe'ye olay sözler...

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 1-0 yenerek 14. kez kupayı kazanan Real Madrid'de 4. kupasını kazanan Carlo Ancelotti ve 5. kupalarını kazanan oyuncular yanı sıra başkan Florentino Perez de tarihe geçti.
İKİ DÖNEMDE 19 YILLIK HANEDAN: FLORENTINO PEREZ
2000-2006 yılları arasında ilk dönem başkanlığını yapan Florentino Perez, Real Madrid'de 'Los Galacticos' dönemini başlatmıştı. Zidane, Ronaldo, Beckham gibi yıldızları transfer ederek yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkartmıştı. 2002 yılında ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Perez, 2006 yılında başkanlığı Ramon Calderon'a kaptırmıştı. Perez'in ilk dönemi 5 yıl 226 gün sürmüştü.
Florentino Perez'in ikinci dönemi 16 Ocak 2009'da başladı. Barcelona'nın Guardiola önderliğinde, Ronaldinho'dan Messi'ye geçen bayrakla ezeli rekabette vitesü yükselttiği dönemde göreve gelen Perez, yeni bir 'Yıldızlar Takımı'nı kurmak için kolları sıvadı.
SANTIAGO BERNABEU İLE KUPALARI EŞİTLEDİ
Real Madrid'in başında ilk döneminde 1, ikinci döneminde ise 5. Şampiyonlar Liig kupasını kazanan Florentino Perez, toplamda 6 kupaya ulaşarak efsane başkan Santiago Bernabeu ile Devler Ligi kupa sayısını eşitledi. 1943-1978 yılları arasında görev yapan, stadyuma ismini veren Bernabeu döneminde de 6 kupa zaferi vardı.
Futbolda kazanılan toplam kupalarda ise Bernabeu'nun 33, Perez'in 29 kupası bulunuyor.
Mbappe? Şu anda burada değil değil mi? Bu Real Madrid'in partisi. Real Madrid her zaman dünyanın en iyi oyuncularına ev sahipliği yapar. Mbappe bizim için unutuldu. Geçmişte kalan bir dosya. Bizim için sorun yok.Florentino Perez / Real Madrid Başkanı
MBAPPE İMZA TÖRENİNDE REAL MADRID VE PEREZ İÇİN NELER DEMİŞTİ?
Kylian Mbappe, PSG'ye imza töreninde kendisine Real Madrid'e gitmemesi ve bu yeni, imzanın çocukluk hayali olan Real Madrid formasını giymesini imkansız hale getirip getirmeyeceği sorularını yanıtlamıştı.
Real Madrid'e büyük saygım var. Florentino Perez'e de aynı derece saygı duyuyorum. Benimle çok ilgilendi. Bu yüzden kararımı verdiğimde onu bizzat aradım ve ilgisi için teşekkür ettim. Kendisiyle yakı bir ilişkimiz var. Herhangi bir oyuncu için Real Madrid veya PSG forması giymek bir onurdur. Her zaman Real Madrid forması giymeyi hayal etmişimdir. Real Madrid taraftarına beni her zaman kendilerinden biri olarak gördükleri için teşekkür etmek istiyorum. Umarım ülkemde kalmak istememi anlayışla karşılarlar. Bu kararım, 'çocukluk hayalim'e engel olur mu? Bilemiyorum. Ben şu anda kendi adıma en iyi seimi yaptım. Gelecekte ne olur bilemiyorum.Kylian Mbappe / PSG