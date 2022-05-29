Son Dakika: Real Madrid mağlubiyeti sonrası Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp'tan İstanbul iddiası!

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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde İspanyol ekibi Real Madrid, İngiliz temsilcisi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Madrid böylece 14. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool, Fransa'nın Stade de France Stadyumu'nda karşılaştı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında Real Madrid 59. dakikada 1-0 öne geçti.

GOL BÖYLE GELDİ

Casemiro'nun orta alandan verdiği pasla sağ taç çizgisinde topla buluşan Valverde, sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek arka direğe yerden sert gönderdiği pası Vinicius Junior son dokunuşu yaparak topu ağlara gönderdi.

Real Madrid'in kalecisi Courtois'nın, Salah'a karşı yaptığı kritik kurtarışları ise maça damga vurdu. Karşılaşmada başka gol olmayınca Real Madrid şampiyonluğunu ilan etti.

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14. KEZ MUTLU SONA ULAŞTILAR

Eflatun-beyazlılar bu sezon İspanya Süper Kupa ve La Liga şampiyonluğunun ardından Şampiyonlar Ligi’nde de mutlu sona ulaştı. Avrupa’nın en büyük kupasını daha önce 13 kez kez kazanan Madrid ekibi, son 10 yılda 5. kez bu kupanın sahibi oldu. 2013-2014 sezonunda Real Madrid’in başında kupayı kazanan Carlo Ancelotti, kariyerindeki 4. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmış oldu. İtalyan çalıştırıcı böylelikle bu kupayı en fazla kazanan isim oldu.

LİVERPOOL YİNE KAYBETTİ

Şampiyonlar Ligi’nde 4 yıl sonra finalde karşılaşan iki ekibin maçında kazanan yine Real Madrid oldu. 2018’de oynanan finalde Madrid 3-1 kazanarak kupanın sahibi olmuştu. Bu sezon finale gelene kadar oynadıkları 12 maçta 10 galibiyet alan ve bu kupaya 6 kez ismini yazdıran Liverpool, bu turnuvada 4. kez finalde kaybeden taraf oldu. Kırmızılar son olarak 2018-2019 sezonunda İngiliz ekibi Tottenham’ı yenerek kupa sevinci yaşamıştı.

Gözden Kaçmasın Liverpool - Real Madrid finalini yorumlayan Fatih Terim sosyal medyada çok konuşuldu Haberi görüntüle

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REAL MADRİD'İN ŞAMPİYONLUK YOLU

Finale kadar çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyetlik performans sergileyen İspanya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 28 kez havalandırdı, kalesinde 14 gol gördü.

Real Madrid, D Grubu'nda İtalya'nın Inter, Moldova'nın Sheriff ve Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımlarıyla mücadele etti. Grubunu 15 puanla lider tamamlayan Madrid ekibi, son 16 turunda Fransa'dan Paris Saint-Germain (PSG), çeyrek finalde İngiltere'den Chelsea, yarı finalde ise yine İngiltere'den Manchester City'yi eleyerek adını finale yazdırmayı başardı.

İspanya ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kaybettiği takımlar, grup aşamasında Sheriff, son 16 turu ilk maçında PSG, çeyrek final rövanşında Chelsea ve yarı final ilk karşılaşmasında Manchester City oldu.

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KARİM BENZEMA TAKIMINI SIRTLADI

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu, Fransız yıldız Karim Benzema oldu.

Grup aşamasında 5 gol kaydeden Benzema, eleme turlarından itibaren daha fazla sorumluluk üstlenerek takımını sırtladı.

Son 16 turu ve yarı finalde üçer, çeyrek finalde 4 kez ağları sarsan 34 yaşındaki Benzema, toplamda attığı 15 golle en yakın rakibi Bayern Münihli Robert Lewandowski'nin 2 gol önünde krallık yarışında ipi göğüsledi.

Madrid ekibinde Rodrygo 5, Vinicius Junior 4, Toni Kroos 2, David Alaba ve Marco Asensio birer gol kaydetti.

CARLO ANCELOTTİ TARİHE GEÇTİ

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Carlo Ancelotti, kariyerinde 5 kez Şampiyonlar Ligi finali oynadı. İtalyan teknik adam, Devler Ligi kupasını en çok kazanan(4) isim olarak tarihe geçti. Milan (2003, 2007) | Real Madrid (2014,22)

JURGEN KLOPP'TAN İSTANBUL İDDİASI

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, kaybettikleri Real Madrid maçı sonrası oldukça iddialı konuştu. Alman teknik adam gelecek yıl oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde finale kalacaklarını söyleyerek taraftarlarına İstanbul'daki final için mesaj gönderdi.

Buraya geri döneceğimize inanıyorum. Harika bir takımım var ve gelecek sezon yine harika bir takımım olacak. Gelecek yıl final nerede? İstanbul'da! Liverpool taraftarlarına sesleniyorum. Otel rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın. Orada olacağız! Jurgen Klopp

36 DAKİKA GECİKMELİ BAŞLADI

Şampiyonlar Ligi finali, Stade de France'a kaçak giren taraftarlar nedeniyle 3 kez ertelendi. Önce 22.15'e, ardından 22.30'a ertelenen Real Madrid ile Liverpool arasındaki final, son olarak 22.36'ya alındı.

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FATİH TERİM YORUMLADI

Spiker Gökhan Abdik'in anlattığı dev finali Fatih Terim yorumladı. Son olarak Galatasaray'da görev yapan ve takımdan ayrıldıktan sonra sessizliğe bürünen Fatih Terim, Liverpool - Real Madrid maçını yorumladı.

İSPANYOLLAR 19, İNGİLİZLER 14 KEZ KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol ekipleri 19 kez kazanarak bu alanda en başarılı ülke olarak göze çarpıyor. Söz konusu şampiyonlukların 14’üne sahip olan Real Madrid, aynı zamanda kupayı müzesine en çok götüren kulüp olarak öne çıktı. Liverpool da 6 defa mutlu sona ulaşırken, İngiliz ekipleri bu kupayı 14 kez kazanarak en başarılı ikinci ülke oldu.

REAL MADRID SOYUNMA ODASINDA KUPA SEVİNCİ