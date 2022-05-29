Liverpool - Real Madrid finalinin ardından iki ayrılık!

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Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi finalinin ardından iki takımın iki yıldızı takımlarından ayrıldıklarını açıkladı.

MARCELO REKORU KIRIP AYRILIYOR

Liverpool zaferi sonrası Real Madrid'in 14'üncü, kendisinin 5. Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran kaptan Marcelo, 15.5 yıllık Real Madrid kariyerinin sona erdiğini açıkladı.

Zafer sonrası konuşan 34 yaşındaki Marcelo; "Bu benim Real Madrid ile son maçımdı. Böyle bitirmek büyük mutluluk." diye konuştu.

Marcelo'nun ismi geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe ile de anılmıştı.

KULÜP TARİHİNİN EN ÇOK KUPA KAZANAN OYUNCUSU

Ocak 2007'de Fluminense'den 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Marcelo, 25 kupayla Real Madrid tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu.

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Marcelo Real Madrid formasıyla 5 Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 6 La Liga, 2 Kral Kupası ve 5 İspanya Süper Kupa kazandı.

Real Madrid formasıyla 545 maça çıkan Brezilyalı sol bek, 38 gol atıp 103 asist yaptı.

TAM 9 İSİM, RONALDO'NUN REKORUNA ORTAK OLDU

Dünkü finale kadar, Cristiano Ronaldo 5 şampiyonlukla Devler Ligi kupasını en çok kazanan futbolcuydu. Real Madrid'de Ronaldo ile birlikte 4 kupa kazanan Benzema, Carvajal, Modric, Bale, Kroos, Casemiro, Nacho ve Isco; 5. kupalarını kazanarak Portekizli yıldızın rekoruna ortak oldu.

SADIO MANE LIVERPOOL'DAN AYRILIYOR

Finalin diğer takımı Liverpool'da ise Sadio Mane takımdan ayrılıyor.

Alman Bild, final öncesi Mane'nin Bayern Münih'e transfer olacağını iddia etmiş, Senegalli yıldız da finalden sonra transferimle ilgili açıklama yapacağım demişti.

Sky Sport'un haberine göre 30 yaşındaki futbolcu soyunma odasında arkadaşlarına takımdan ayrılacağını söyledi.

Mane kaybedilen finalin ardından; "Bence bu gece çok karmaşık bir maç oldu. Hayal kırıklığına uğradık. Taraftarlara ve patron Klopp'a teşekkür ediyorum. Bu takım dünyanın en büyük başarılarını elde edebilecek kadar kaliteli." dedi.

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Gelecek sezon sözleşmesi bittiği için bu yaz yaklaşık 40 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olacağı iddia edilen Sadio Mane, 2016 yılında 41 milyon euro bonservis karşılığı geldiği Liverpool'da 269 maça çıkıp 120 gol attı ve 48 asist yaptı.