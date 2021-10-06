Maç sayısını azaltın, futbolcular bitiyor

Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO) oyuncuların tükenmesini önlemek için acilen zorunlu molalara ihtiyaç olduğunu açıkladı. Erkek futbolu için 2020-2021 sezonu iş yükü raporu, en iyi profesyonellerin artık bir sezondaki dakikalarının 3’te 2’sinden fazlasını ‘kritik düzeyde’ oynadığını gösteriyor.

ZORUNLU DiNLENME ŞART

5 günden daha kısa bir sürede maçlarda en az 45 dakika oynayan futbolcuların bu tür arka arkaya hareketlere maruz kalmasının daha fazla sakatlık riskine yol açabileceğini ve bir oyuncunun kariyerinin uzunluğunu etkileyebileceğini belirten FIFPRO, acil koduyla zorunlu dinlenme çağrısında bulundu. Rapor, Haziran 2018 ile Ağustos 2021 arasında 44 ligden 265 erkek oyuncudan oluşan bir örneklemenin yaklaşık 40 bin maçtaki verilerine dayanıyor.

YEREL KUPALAR U23 MAÇLARI OLARAK TEKRAR TASARLANMALI

Bir Premier Lig oyuncusu için bu, kulüp ve milli takım görevlerinde sezon başına 2-8 maç arasında bir azalma anlamına geliyor. Raporda, İngiltere’deki Carabao Kupası gibi daha az önem arz eden yerel kupa maçlarında oyuncuları dinlendirme yoluna gidilmesi gerektiği belirtilirken, “Bu ikincil kupalar 23 yaş altı müsabakaları olarak yeniden tasarlanabilir” ifadelerine yer verildi.

FERNANDES ÖRNEĞi

Manchester United ve Portekiz Milli Takımı’nın yıldızlarından Bruno Fernandes’in durumu bu anlamda raporda en dikkat çekenlerden. Kasım 2020 ile Nisan 2021 tarihleri arasında kritik düzeydeki dakika payı yüzde 68’in altına düşmeyen yıldız futbolcu, birçok karşılaşmada yüzde 100’e yakındı.

FIFA MAÇ AZALTIP DİNLENME SÜRESİNİ ARTIRMAYI TEKLİF ETTİ

Elde edilen bu veriler sonrası FiFA, uluslararası maçların sayısını yeni bir takvimle 5’ten 1 veya 2’ye düşürme teklifinde bulundu. FIFA ayrıca milli takım eleme maçlarının sayısını azaltmayı da önerdi. Oyuncuların yaz turnuvalarından sonra toparlanmaları için 25 günlük bir dinlenme süresi öngören plan da şimdilik FIFPRO tarafından olumlu bulunmasa da gelecek için umut verici adımlar olarak görülüyor.

Sürenin biraz daha uzatılmasını isteyen FIFPRO, 28 günlük zorunlu sezon dışı tatili ve 14 günlük sezon ortası tatili çağrısını yineledi.

YAPILAN UZUN SEYAHATLER FORMA GİYME SÜRELERİNİ ÇOK ETKİLİYOR

FIFPRO’nun raporu ayrıca, özellikle uluslararası maçlar sebebiyle oyuncuların yaptıkları seyahatleri de gözler önüne seriyor. Tottenham’dan takım arkadaşları İngiliz Harry Kane ve Güney Koreli Son Heung-Min’in 2018-19 ile 2020-21 arasındaki üç sezonluk karşılaştırma ilginç sonuçları ortaya koydu.

SON 223 BİN KM KAT ETTİ

Kane daha fazla dakika oynarken (14 bin 51), Son (13 bin 576) daha az süre alabildi. Kane’in 86 bin 267 kilometresine kıyasla Son 223 bin 637 kilometre yol kat etti.

GUARDiOLA VE KLOPP HAKLI ÇIKTI

Sıkışık takvim nedeniyle FiFA ve UEFA’yı sıkça eleştiren isimlerin başında Guardiola ve Klopp geliyor. Guardiola, “UEFA ve FiFA, oyuncuları öldürüyor. Futbolcular hiç ara veremiyor, bir kere bile. Oyuncular insan, makine değil” ifadeleriyle dinlenmeye ihtiyaç duyulduğunun altını defalarca çizmişti.

Klopp da “Bu oyuncular sürekli maç oynuyor. Yeni turnuvalar karşılaşma sayısını artırıyor. Kupaları azaltarak onları korumalı ve dinlenmelerine fırsat vermeliyiz” önerisinde bulunmuştu.