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Son Dakika: Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis aracında ölü bulundu! Boğulma...

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Son Dakika: Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis aracında ölü bulundu Boğulma...

Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis, Selanik’te park halindeki aracında ölü bulundu.

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Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis'in, Selanik’te park halindeki aracında ölü bulunduğu bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, adli tıp kurumunda yapılan ilk inceleme sonucu ölüm nedeninin boğulma olduğu kaydedildi. Ölüm nedenini ilişkin nihai raporun hazırlanması için adli tıp analizinin sürdürüldüğü belirtildi.

Yunanistan'ın alt lig takımlarından Makedonikos'ta oynayan 31 yaşındaki futbolcunun, boğazında plastik bir paketleme malzemesi sıkılmış şekilde aracında bulunduğu bildirildi.

Kaza sonrası görüntüler Yunan yayın organlarınca yayıldı. Aracın önündeki çiçek demetleri dikkat çekti

Son Dakika: Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis aracında ölü bulundu Boğulma...

(Fotoğraf: GR Times)

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