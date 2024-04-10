Leverkusen takımı kapış kapış gidebilir

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Avrupa’nın önemli liglerinde şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken kulüpler gelecek sezonun transfer planlamalarına şimdiden başladı. Özellikle Almanya ve Fransa başta olmak üzere pek çok ligde flaş isimler şimdiden transfer listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Leverkusen kulübünün transferde tüm gözlerin çevrileceği ilk takım olacağını şimdiden söylemek mümkün. Elbette kulüplerin bu yaz yapacağı transferlerde kıstas alacağı bir nokta daha olacak; o da Avrupa Futbol Şampiyonası... Bakalım bu yaz manşetleri en çok süsleyecek isimler kimler olacak?

DEVLERİN GÖZÜ BU TAKIMDA

Bu sezon teknik direktöründen tutun kadrodaki tüm oyuncularına kadar gözlerin en çok üzerinde olduğu takım kuşkusuz Bayer Leverkusen’den başkası değil. Xabi Alonso, başta Liverpool olmak üzere pek çok önemli kulübün ilk sırasında yer alıyor. Takımın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Florian Wirtz’in piyasa değeri şimdiden 110 milyon Euro’ya ulaştı. Takımın stoperleri Tapsoba, Hincapie ve Tah için istenen bedel en az 40 milyon Euro.

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BEDELSİZ GELMİŞTİ, ŞİMDİ 40 MİLYON EURO

Benfica’dan bedelsiz alınan sol bek Grimaldo’nun şu anki değeri 35 milyon Euro. Manchester City’nin 2019’da 380 bin Euro’ya Celtic’e sattığı ve sadece 2 yıl sonra 10 milyon Euro’ya Leverku sen’e imza atan sağ bek Frimpong’un şimdilerde değeri 50 milyon Euro’ya çıktı. Genç oyuncuyu isteyenler arasında Bayern Münih ve Manchester United yer alıyor. Takımın golcüsü Boniface için sıraya giren takımlar.

ÇETİNKAYA 100 MİLYON EUROLUK TRANSFERE HAZIRLANIYOR

Sporting forması giyen golcü oyuncu Viktor Gyökeres için şimdiden istenen bonservis bedeli 100 milyon Euro. Oyuncunun menajeri ise yakından tanıdığımız bir isim olan Hasan Çetinkaya. Son olarak Sporting-Ben fica maçı öncesi kulüp yetkilileriyle görüşmeye giden Çetinkaya transfer konusunda bilgi alışverişinde bulundu. Futbola İsveç’te başlayan ardından Brighton, St.Pauli ve Coventry formaları giyen 25 yaşındaki oyuncu Sporting ile bu sezon 42 maçta 36 gol,15 asistlik performans gösterdi. Sporting’in yakından takip edilen diğer isimleri ise takımın stoperleri Diomande ve Inacio. Portekiz ekibinin bu iki oyuncudan beklentisi de en az 100 milyon Euro.

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KOSOVALI HAZARD, PREMIER LİG YOLUNDA

Fransa Ligi’nde, yılın deyim yerindeyse flaş oyuncusu olan ve Lille’de forma giyen Edon Zhegrova ‘Yeni Hazard’ olarak gösteriliyor. Sağ kanatta oynayan futbolcunun bacak arası attığı çalımlar imza hareketi olarak biliniyor. Arsenal’e transferi bu yazın en sürpriz hamlelerden biri olmaya aday. Son Macaristan maçında Manchester City scoutları onu yakından takip etti. Hızlı, enerjik ve kadife bir sol ayağa sahip olan Zhegrova, Genk ve Basel takımlarında kendini gösterdikten sonra iki yıl önce 7 milyon Euro karşılığında Lille’e transfer oldu. Değerini şimdi den 3 katına çıkaran oyuncunun en az 25 milyon Euro bedelle gitmesi bekleniyor.

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LEIPZIG POTANSİYELLİ İSİMLERİ PARLATMAYA DEVAM EDİYOR

RB Leipzig potansiyelli oyuncuları parlatmaya ve önemli paralar kazanmaya bu yaz da devam edecek gibi. Bu isimlerin başında sözleşmesinde 50 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunan golcü Benjamin Sesko geliyor. Takımın diğer golcüsü Lois Openda için de beklentiler oldukça yüksek. Leipzig bu iki oyuncudan kasasına en az 100 milyon Euro koymak istiyor.

TRANSFER DÖNEMİNDE BU İSİMLERE DİKKAT

Fransa Ligi’nde forma giyen 3 isim daha bu sezonun en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. Bunlardan ilki Zhegrova’nın Lille’den takım arkadaşı Leny Yoro. Lille altyapısında yetişen 18 yaşında oyuncu hızlı bir yükselişle kısa sürede A takıma çıktı. Şimdilerde pek çok takımın transfer listesinde yer alan Yoro’nun değeri ise 40 milyon Euro. Bu sezon Lens formasıyla 10 gol atan ve adından sıkça söz ettiren 21 yaşındaki forvet Elye Wahi de transferin önemli isimlerinden biri olmaya aday. Lens onu 35 milyon Euro’dan aşağı bırakmaya niyetli değil.

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Nice’ın Monaco’dan bedelsiz aldığı Khephren Thuram da orta sahalar arasında bu sezon öne çıktı. Fransız ekibi özellikle İngilizlerle masaya oturmak için 35 milyon Euro’luk bir bonser vis istiyor.