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Haber Giriş: 06.08.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Hücumda iyi savunmada kötü

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
Hücumda iyi savunmada kötü

Rövanş öncesi Avcı’nın takımın defansif kurgusuna bir an önce çözüm bulması şart.

Trabzon maçın ilk 15 dakikasını oldukça efektif kullandı. Rakip kalede üstünlüğünü kısa sürede kuran Trabzon sezon öncesi hazırlık maçlarında gördüğümüz ön direk çalışmasının meyvesini 14. dakikada aldı. Bakasetas’ın ortasına iyi yükselen Nwakaeme’nin golüyle istekli başladığı oyuna golü de ekleyerek moral üstünlüğünü de ele geçirdi. Gol sonrası ataklarını sıklaştıran bordo mavililerde özellikle Djajniy ayağına aldığı tüm topları ezerek Trabzonspor’un deyim yerindeyse el freni oldu. Tüm bunlara Molde’nin en iyi ismi Brynhildsen’in golü eklenince Trabzonspor soyunma odasına beraberlikle gitti.

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DEFANSİF ZAAFLAR...

2. yarıda da Trabzon baskıyla başladı. İlk bölümün kötü ismi Djajniy bir gol ve bir asistle hatalarını unutturdu. Şu bir gerçek; bu sezon Hamsik, Gervinho, Bakasetas ve Nwakaeme gibi isimlerle daha ofansif bir Trabzon izleyeceğiz. Ancak geçtiğimiz sezon defansif problemleri çözen Avcı dün akşam en büyük zaafı bu bölgede yaşadı. Avcı takımlarının en büyük özelliği az gol yemesidir ancak dün yenen 3 gol maalesef onun oyun anlayışının bir yansıması değildi. Eksikler ve sakatlar göz önüne alındığında ilk maç için mecburiyetler kabul edilebilir. Trabzon oynadığı oyunla izleyenlere keyif verdi, kaçan penaltı olası bir galibiyetten etti ancak rövanş öncesi Avcı’nın takımın defansif kurgusuna bir an önce çözüm bulması şart.

Hücumda iyi savunmada kötü

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Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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