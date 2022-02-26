Galatasaray’ın rakibi Xavi ile özüne dönen Barcelona

G.saray’ın Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona oldu. Sezon öncesi yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle en büyük yıldızı Messi ile yollarını ayırmak zorunda kalan Barça’da hem saha içi hem saha dışındaki olumsuzluklar kulübü büyük bir sportif başarısızlığa sürüklerken başkan Laporta, Xavi hamlesi ile kulübün geleceğini yeniden şekillendirdi. Peki Xavi, Barça’da neyi değiştirdi?

Koeman’ın silik ve Barça DNA’sından uzaklaşan oyun anlayışını yeniden şekillendirdi. Takımın sahip olması gereken planı netleştirirken, ekstra birkaç formasyonla da Barcelona’nın ne oynaması gerektiğini belirginleştirdi.

Kısa sürede bu ana yapı oyuncularda alışkanlığı artırırken kendilerin den bekleneni de daha açık hale getirdi. Bu da ne istediğini bilen ve günden güne büyüyen bir takımı oluşturdu.

5 MAÇIN 3’ÜNDE 4’ER GOL

Son 5’te Barcelona, A.Madrid, Valencia ve Napoli gibi takımlara karşı 4’e gol attı. Özellikle son Napoli maçı Barcelona’nın ne kadar geliştiğinin en somut örneklerinden biriydi.

YENi PUYOL, ARAUJO

Xavi takımın eksiklerini genç ve tecrübeli oyuncularla harmanlayarak agresif, dinamik ve sürekli hareket eden yeni bir takım yarattı. Barça’nın hızı şaşırtıcı derecede arttı. Katalanlar’ı kendi alanlarında çözüm bulmada kararlı açık alanda ise savunması zor bir takıma dönüştürdü.

Savunmada Pique’nin yanına genç araujo’yu monte ederek o bölgede güçlü bir hat elde etti. araujo savunma ve hücumdaki katkısıyla kısa

sürede takımın yeni Puyol’u oldu.

TRAORE SAĞA HAYAT VERDi

Orta alanda De Jong takımın beyin gücünü oluşturuyor. 2 genç Pedri ve Gavi’den de yeni Iniesta-Xavi yaratma yolunda önemli adımlar attı.

Ara transferde alınan, Premier Lig’de son 2 sezonun en fazla dripling yapan oyuncusu olan adama Traore asist katkılarıyla takımın sağ kanattaki sorununu kısa sürede çözdü.

AUBAMEYANG ADAPTE OLDU

Diğer yeni transfer Ferran Torres ise solda üretkenliği ile dikkat çekiyor. Pozisyona girme konusunda sıkıntı yaşamayan Torres son vuruşları konusunda da oldukça yetenekli.

Dortmund ve Arsenal maceraları sonrasında Barcelona ile neler yapacağı merak konusu olan Aubameyang da kısa sürede adaptasyon sorununu hallederek 5 maçta 4 gol attı.