Son Dakika: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Messi gitti, Barcelona geldi; İşte tüm eşleşmeler...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Zelenskiden Putine flaş çağrı: Müzakere masasına oturalımZelenski'den Putin'e flaş çağrı: Müzakere masasına oturalım#Rusya
Ukrayna’da yaşayan Türkler anlatıyor Röportaj sırasında patlama oldu: Şimdi sığınağa girmemiz lazımUkrayna’da yaşayan Türkler anlatıyor! Röportaj sırasında patlama oldu: 'Şimdi sığınağa girmemiz lazım'#Rusya
Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Ruslar Kieve girdi, Ukrayna askerleri elleri tetikte bekliyorSon dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Ruslar Kiev'e girdi, Ukrayna askerleri elleri tetikte bekliyor!#Ukrayna
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeliSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli#Erdoğan
Basın toplantısına damga vuran anlar Lavrovdan CNN muhabirine sert tepkiBasın toplantısına damga vuran anlar! Lavrov'dan CNN muhabirine sert tepki#RUSYA
Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum... Çernobilde ekolojik felaket korkusuSon dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum... Çernobil'de ekolojik felaket korkusu!#RUSYA
Rus tankı sivil aracı ezdi Ukraynadan inanılmaz görüntüler...Rus tankı sivil aracı ezdi! Ukrayna'dan inanılmaz görüntüler...#Ukrayna
Ukraynalı askerler meydan okudu, Rusya hepsini öldürdü Son konuşmaları ortaya çıktı...Ukraynalı askerler meydan okudu, Rusya hepsini öldürdü! Son konuşmaları ortaya çıktı...#RUSYA
Akılalmaz olay: Şaka faciayla bitti Komaya girdi, yaşam mücadelesi veriyorAkılalmaz olay: Şaka faciayla bitti! Komaya girdi, yaşam mücadelesi veriyor#Şaka
Rusya Ukrayna savaşındaki kritik ülke Putin Belarus üzerinde nasıl hâkimiyet kurduRusya Ukrayna savaşındaki kritik ülke! Putin Belarus üzerinde nasıl hâkimiyet kurdu?#Ukrayna-Rusya Savaşı
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacakUkrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?#Rusya-Ukrayna Savaşı
Ukraynadan yürek burkan görüntü: Baba ile kızı böyle vedalaştıUkrayna'dan yürek burkan görüntü: Baba ile kızı böyle vedalaştı!#Ukrayna
Rusyaya tepkiler devam ediyor Ekonomik yaptırımlar art arda geldi...Rusya'ya tepkiler devam ediyor! Ekonomik yaptırımlar art arda geldi...#Rusya
Ünlü oyuncu Ukraynada savaşın ortasında Ünlü oyuncu Ukrayna'da savaşın ortasında#Sean Penn
Aslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyorAslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyor#Kanye West
HABERLERSpor Arena Haberleri

Son Dakika: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Messi gitti, Barcelona geldi; İşte tüm eşleşmeler...

#Avrupa Ligi#Kura Çekimi#Son 16 Turu
Son Dakika: Galatasarayın UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu Messi gitti, Barcelona geldi; İşte tüm eşleşmeler...

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi belli oldu. Grubunu lider bitirdiği için play-off'u pas geçerek direkt son 16 turuna kalan Galatasaray, birbirinden zorlu takımlar arasından Barcelona ile eşleşti. Lionel Messi'nin forma giydiği 16 yıllı dönemde Avrupa'da hiçbir Türk takımıyla eşleşmeyen Barcelona, Arjantinli yıldızın ayrıldığı ilk sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'la eşleşti. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını 10 Mart'ta deplasmanda oynayacak.

Haberin Devamı

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve E Grubu'nu 12 puanla namağlup lider bitirerek direkt son 16 turuna kalan Galatasaray'ın rakibi belli oldu.

Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı grupta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgisiz bir şekilde adını son 16 turuna yazdıran sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım konumunda bulunuyor.

Dün gece oynanan maçların ardından UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar şöyleydi;

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Barcelona kurası sonrası Galatasaraydan ilk açıklama: Eleyecek güce sahibizSon Dakika: Barcelona kurası sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama: Eleyecek güce sahibizHaberi görüntüle

Atalanta
Sevilla
Porto
RB Leipzig
Rangers
Barcelona
Real Betis
Braga

GALATASARAY'A DEV RAKİP

Seri başı olan Galatasaray'ın, çekilen kuranın ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.

Son Dakika: Galatasarayın UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu Messi gitti, Barcelona geldi; İşte tüm eşleşmeler...

Haberin Devamı

Kura sonrası oluşan eşleşmeler şu şekilde;

Rangers - Kızılyıldız

Braga - Monaco

Porto - Lyon

Atalanta - Bayer Leverkusen

Sevilla - West Ham United

Barcelona - Galatasaray

Real Betis - Frankfurt

Leipzig - Spartak Moskova

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Galatasarayı bekleyen zorlu fikstür Barcelona eşleşmesi sonrası yoğun tempo...Son Dakika: Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür! Barcelona eşleşmesi sonrası yoğun tempo...Haberi Görüntüle

İLK MAÇ DEPLASMANDA

Aynı ülke takımlarının eşleşemediği son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart, rövanşlar ise 17 Mart tarihinde oynanacak. Galatasaray, seri başı olması nedeniyle ilk maçını deplasmanda, ikinci maçını ise kendi sahasında oynayacak.

MESSI GİTTİ, BARCELONA GELDİ

İspanyol ekibi, sezon başında takımdan ayrılarak PSG'ye giden süper yıldız Lionel Messi'nin forma giydiği yaklaşık 16 yıllık dönemde Türk takımlarıyla Avrupa kuplarında hiç eşleşmemişti.

Bugün çekilen kuranın ardından Galatasaray'la eşleşen Barcelona, Messi'nin takımdan ayrıldığı ilk yılda Türk takımıyla eşleşmiş oldu.

PUAN ALAN İLK TAKIM

Barcelona ile 2001/2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan Galatasaray, deplasmanda oynadığı maçta rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

Sarı-kırmızılıların bu maçtan aldığı 1 puan, bir Türk takımının Barcelona'dan aldığı ilk ve tek puan konumunda...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Ligi#Kura Çekimi#Son 16 Turu

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya