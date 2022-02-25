Son Dakika: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Messi gitti, Barcelona geldi; İşte tüm eşleşmeler...

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Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve E Grubu'nu 12 puanla namağlup lider bitirerek direkt son 16 turuna kalan Galatasaray'ın rakibi belli oldu.

Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı grupta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgisiz bir şekilde adını son 16 turuna yazdıran sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım konumunda bulunuyor.

Dün gece oynanan maçların ardından UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar şöyleydi;

Atalanta

Sevilla

Porto

RB Leipzig

Rangers

Barcelona

Real Betis

Braga

GALATASARAY'A DEV RAKİP

Seri başı olan Galatasaray'ın, çekilen kuranın ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.

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Kura sonrası oluşan eşleşmeler şu şekilde;

Rangers - Kızılyıldız

Braga - Monaco

Porto - Lyon

Atalanta - Bayer Leverkusen

Sevilla - West Ham United

Barcelona - Galatasaray

Real Betis - Frankfurt

Leipzig - Spartak Moskova

İLK MAÇ DEPLASMANDA

Aynı ülke takımlarının eşleşemediği son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart, rövanşlar ise 17 Mart tarihinde oynanacak. Galatasaray, seri başı olması nedeniyle ilk maçını deplasmanda, ikinci maçını ise kendi sahasında oynayacak.

MESSI GİTTİ, BARCELONA GELDİ

İspanyol ekibi, sezon başında takımdan ayrılarak PSG'ye giden süper yıldız Lionel Messi'nin forma giydiği yaklaşık 16 yıllık dönemde Türk takımlarıyla Avrupa kuplarında hiç eşleşmemişti.

Bugün çekilen kuranın ardından Galatasaray'la eşleşen Barcelona, Messi'nin takımdan ayrıldığı ilk yılda Türk takımıyla eşleşmiş oldu.

PUAN ALAN İLK TAKIM

Barcelona ile 2001/2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan Galatasaray, deplasmanda oynadığı maçta rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

Sarı-kırmızılıların bu maçtan aldığı 1 puan, bir Türk takımının Barcelona'dan aldığı ilk ve tek puan konumunda...