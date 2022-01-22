Futbolun yeni dahisi: Carlos Cuesta

Takımların herkese uyan tek bir yaklaşımı benimsediği günler geride kalmaya başladı. Modern oyunda büyük bir odak noktası haline gelen yeni bir kavram artık; Bireysel Gelişim... Bunun en iyi temsilcilerinden biri de Arsenal Teknik Direktörü Arteta’nın 26 yaşındaki yardımcısı Carlos Cuesta. UEFA Pro Lisans sahibi olan Cuesta genç yaşına rağmen Atletico Madrid ve Juventus gibi takımların akademilerinde çalıştı. Arsenal’deki görevi ise oyuncu gelişim antrenörü.

KİŞİYE ÖZEL ANALİZ VE ANTRENMANLAR

Her oyuncunun farklı gelişim ihtiyaçları olduğu, antrenmanların ve analizlerin bunu geleneksel yaklaşımlarla sağlayamadığının altını çizen Cuesta, Arsenal A takım kadrosunun her üyesiyle bire bir çalışıyor. İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Fransızca ve Katalanca konuştuğu için onlarla ana dillerinde iletişim kurabiliyor.

İşin temelinde teknik becerilere ve taktik ilkelere odaklanan Cuesta, her oyuncuyla çok sayıda video analizi yapıyor. Çıkış noktası ise her bir oyuncunun bireysel kimliğini, kim olduklarını ve neye ihtiyaç duyduklarını çözmeye odaklanması.

MANCHESTER CITY'YE YOLLADIĞI ANALİZLE HAYATI DEĞİŞTİ

Porto Üniversitesi’nde, Jose Mourinho üzerinde de önemli bir etkiye sahip olan Vitor Frade ile çalışan Cuesta’nın hayatı City’ye hücum oyunlarının derinlemesine bir analizini göndermesiyle değişti. Bu analiz sonrası İngiltere’ye davet edilen Cuesta burada vatandaşı Arteta’nın dikkatini çekmeyi başardı. City’den Arsenal’e geçişi sonrası da Arteta’nın ilk hedeflerinden biri oldu. Ve şimdilerde Cuesta, Avrupa’nın en parlak teknik direktör adaylarından biri olarak gösteriliyor. Pek çoklarına göre de yapım aşamasında olan yeni Nagelsmann...

ARSENAL'IN İLK FUTBOL METODOLOJİSİ ANALİSTİ

Hazır Arsenal’den bahsetmişken Kevin Balvers’ten bahsetmemek olmaz. Arteta ile birlikte analiz departmanını güçlendiren Arsenal büyük verinin kullanımı doğrultusundaki adımlarını da hızlandırdı. Bu alandaki ilk transferlerden biri de Malmö’den alınan ve Fut bol Metodolojisi Analisti görevine getirilen Kevin Balvers oldu. Balvers, bundan önce 6 yıl Vitesse Arnhem’da video analisti olarak görev yaptı. 2019-20 arasında ise Barcelona’da serbest olarak Performans ve İnovasyon Metodolojisi Analisti olarak çalıştı. Balvers, hem Arsenal’de hem de dünyadaki diğer kulüplerde en iyi uygulama ve eğilimleri (taktik, teknik, performans ve transfer) belirlemenin yanı sıra A takım analizlerine yardımcı olacak.

MANCHESTER CITY'NİN YENİ YETENEK BİLİMİ BAŞKANI

Bir önceki yazımda Veri Bilimi’nde Liverpool ile büyük bir yarışa giren ve çığır açacak bir departman kurmaya çalışan Manchester City tarafından Baş Yapay Zeka Bilimcisi olarak atanan Laurie Shaw‘dan bahsetmiştim. Bu kez de City’nin İngiltere Futbol Federasyonu’ndan transfer ederek kulübün ilk Yetenek Bilimi Başkanı olarak atadığı Catherine Hesford’dan bahsedeceğim.

Daha önce 5,5 yıl boyunca federasyonda veri, video analiz ile objektif ölçümler kullanarak oyuncuları kıyaslama ve değerlendirme üzerine çalışan Hesford şimdi bu donanımlarını City’nin geleceğini inşa etmek için kullanacak.

City’nin varmak istediği hedefleri ve bu hedefler doğrultusunda planlamaları yapacak olan Hesford aynı zamanda sürdürülebilir yapının uzun vadede hangi yeteneklerle beslenmesi konusun da da kulübe rehberlik edecek.

NICE BİR MACERA DEĞİL, BİR KEŞİF

Lille ile geçen sezon Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşadığında kimse onun takımdan ayrılacağını düşünmemişti. Önünde Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi duruyordu. Ancak Christophe Galtier ruhundaki o keşif tutkusuyla Nice ile yeni bir yolculuğa çıktı. Lille onsuz başarısız ve mutsuz olurken, Nice ise daha şimdiden Fransa’nın keyif veren takımlarından biri haline geldi. Peki saha kenarında bu kadar başarılı biri olan Galtier, futbol dışında nasıl biri? Onu da kısa kısa anlatayım;

GOLF VE BİSİKLET TUTKUNU

Birleşik Arap Emirlikleri’nde çalışırken golfe merak saldı. Fransa’da da devam etti ancak zaman nedeniyle bıraktı.

Fransa Bisiklet Turu’nun önemli takmlarından AG2R La Mondiale’nin sportif direktörü Julien Jurdie sayesinde bisikletle tanıştı. Artık hayatının en büyük tutkularından biri bisiklet aşması konusunda Jurdie ile uzun sohbetler Galtier’in önem verdiği konulardan.

FORMULA 1 VE HAMILTON HAYRANI

İyi bir Formula 1 ve Lewis Hamilton hayranı. Çocukken bir go-kart yarışından sonra F1’de yarışan ilk siyahi olarak dünya şampiyonu olmak istediğini söylemesi Galtier’in en büyülendiği anlardan.

Babasıyla çocukluğun dan bu yana en büyük tutkusu deniz. Şimdilerde o anıları yaşatmak için tek başına da olsa denize gidip balık tutmaya devam ediyor.

EN SAÇMA İCAT: SOSYAL MEDYA

Sosyal medyayı icat edilen en büyük saçmalık olarak görüyor. Bunun insanı aptal yapan bir şey olduğuna inanıyor.

Seyahat etmek Galtier’in ruhunu doyuran en büyük etkenlerden biri. Gidip başka yerlerde neler olduğunu görmek, farklı kültürleri keşfetmek, fikir alışverişinde bulunmak ve paylaşmanın güzelliğini hissetmek olmazsa olmazlarından.

Aileyle dolu sofraları seviyor. Masanın sonundaki adam olmayı ve herkesin mutluluğunu görmeyi önemsiyor.