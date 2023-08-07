Fransa’nın yeni altın madeni Rennes

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1901 yılında kurulan Fransa’nın köklü kulüplerinden Rennes oyuncu yetiştirme konusunda herkesi imrendirecek bir tablo çizmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki Lesley Ugochukwu’yu 27 milyon Euro karşılığında Chelsea’ye satan kulüp, son 3 yılda oyuncu satışından 303 milyon Euro gelir elde etti.

Aguerd, Camavinga, Sulemana, Edouard Mendy, Sarr, Tel, Raphinha ve Ugochukwu... Bunlar sadece 2020 yılından bu yana sattıkları oyuncular.

2016-17’de Ousmane Dembele’yi 35 milyon Euro karşılığında Dortmund’a satmaları hâlâ akıllarda. Sadece onlar mı? Geçmişte Sylvain Wiltord, Yoann Gourcuff, Yann M’Vila, Yacine Brahimi, Stephane Mbia, Tiemoue Bakayoko, Anthony Reveillere gibi unutulmaz pek çok isim de Rennes akademisinden çıktı. Bunu nasıl başarıyorlar? · Rennes’in özel bir sırrı yok. Politikaları son derece açık; gençleri A takıma kazandırmak. Gerçek şu ki, hastalık derecesinde araştırmayı seven bir organizasyon yapısına sahipler. Dünyadaki tüm maçları takip etmelerini sağlayan özel bir yazılım kullanıyorlar.

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Transfer sorumlusu ve izleme ekibi olmak üzere 5 kişilik bir departman bu işe kafa yoruyor. Ayrıca bir video ve bir de veri analistine sahipler.

Avrupa ve Güney Amerika’da oyuncular hakkında ihtiyaç duydukları tüm verileri sağlayan ekiplerle de çalışıyorlar.

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GENÇLERE BÜYÜK YATIRIM YAPIYORLAR

Tüm bunlar güçlendirmek istedikleri pozisyon için ideal bir oyuncu taslağı oluşturmalarını sağlıyor. Rennes genç yeteneklerden para kazanırken yatırım yapmaktan da kaçmıyor. Son yıllarda Amine Gouiri, Enzo Le Fee, Arnaud Kalimuendo, Arthur Theate ve Ludovic Blas gibi genç oyunculara 80 milyon Euro yatırım yaptılar. Ve bu yatırımların karşılığını hem sahada hem maddi olarak almaya devam ediyorlar.

RENNES’iN SON YILLARDAKi TRANSFER KAZANÇLARI

1. Nayef Aguerd (West Ham): 35 milyon Euro

2. Dembele (B. Dortmund): 35 milyon Euro

3. Camavinga (Real Madrid): 31 milyon Euro

4. İsmaila Sarr (Watford): 30 milyon Euro

5. Lesley Ugochukwu (Chelsea): 27 milyon Euro

6. Kamaldeen Sulemana (Southampton): 25 milyon Euro

7. Edouard Mendy (Chelsea): 24 milyon Euro

8. Mathys Tel (Bayern): 20 milyon Euro

9. Raphinha (Leeds): 18,6 milyon Euro

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‘HAALAND GiBi OLACAK’ DiYE 85 MiLYON EURO HARCADILAR

· Robin van Persie’den sonraki golcü denemelerinin tümünde başarısız olan Manchester United, sonunda kendi Haaland arayışlarını tamamladı. Atalanta forması giyen 20 yaşındaki Rasmus Winther Hojlund’u potansiyel olarak Haaland’a benzeten kulüp, bu sebeple transfere 85 milyon Euro harcamaktan çekinmedi. Hojlund özellikle hızlanma, güç ve sol ayağını kullanma konusunda Haaland’a çok benziyor. 100 metreyi 11 saniyeden daha kısa sürede koşuyor ve inanılmaz bir adım frekansına sahip.

BARÇA’NIN 3 BÜYÜK FiYASKOSU: DEMBELE, COUTiNHO, GRiEZMANN

Barcelona’da her yıl olduğu gibi bir kez daha Dembele krizi yaşanıyor. Yaklaşık 6 yıl önce Dortmund’dan tam 140 milyon Euro karşılığında alınan oyuncu hiçbir zaman beklentilerin üstüne çıkamadı. Şimdilerde, Mbappe krizi yaşayan PSG’ye 50 milyon Euro karşılığında gitmesi bekleniyor. Bu Barcelona için aslında ilk değil. Kulüp tarihinin en pahalı üç transferi Dembele, Coutinho ve Griezmann için 395 milyon Euro harcayan Barcelona, hiçbirinden beklediği verimi alamadığı gibi karşılığında sadece 90 milyon Euro almış olacak (Dembele 50 milyon Euro’ya PSG’ye giderse). Kısacası Barcelona için büyük yatırımlar beraberinde sürdürülemez ilişkileri getiriyor.

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ARSENAL’DEN MUCiZE ŞAMPiYONLUK

İngiltere’ de her sezon öncesi lig ve FA Cup şampiyonunu karşı karşıya getiren Community Shield’de zafer penaltılarla Arsenal’in oldu. City geçen sezon hem lig hem de FA Cup’ta şampiyon olduğu için lig ikincisi olarak maç çıkan Arsenal 77. dakikada Palmer’in golüyle geriye düşmesine rağmen 90+11’de Trossard ile 1-1 beraberliği sağlayıp mücadeleyi penaltılara götürdü. Arsenal’de Odegaard, Trossard, Saka ve Vieira penaltıyı gole çevirdi. City’de Silva atarken, De Bruyne ve Rodri kaçırdı. Öte yandan Championship’te Erol Bulut’un çalıştırdığı Cardiff City, deplasmanda Leeds United ile 2-2 berabere kaldı.

ARDA GÜLER’i NOAH iLE UNUTTULAR

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Arda Güler’i Real Madrid’e kaptıran Barcelona, onun yerine Almanların yeni incisi olarak gösterilen ve Freiburg forması giyen 16 yaşındaki Noah Darvich’i transfer etti. Bayern Münih, Manchester City veya PSG gibi kulüplerin de istediği Noah’ın kulübe maliyeti ise sadece 3 milyon Euro. Geçtiğimiz haziran ayında 2 gol atıp 4 asist yaptığı U17 Avrupa Şampiyonası’ndaki performansıyla da göz dolduran Noah, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca biliyor.