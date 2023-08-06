Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Cengiz Ünder için yeni hamle!

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Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Cengiz Ünder'de yeni bir gelişme yaşandı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe; Edin Dzeko, Dusen Tadic, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao gibi önemli isimleri kadrosuna katarken takviye yapılacak bölgeler için görüşmelerini sürdürüyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda görüşmelerine devam eden Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerin başında Cengiz Ünder geliyor.

ÖDEME PLANI SORUN OLDU

Marsilya ile Cengiz Ünder'in bonservisi için anlaşmaya varan Fenerbahçe, Fransız ekibiyle oyuncunun bonservisinin ödeme şekli nedeniyle anlaşmazlığa düştü.

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F.BAHÇE TAKSİTLE ÖDEMEK İSTİYOR

Milli oyuncunun bonservisinin peşinde ödenmesini isteyen Marsilya'ya karşılık Fenerbahçe ise taksitle ödemek istiyor.

BAŞKAN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Pablo Longoria geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder'le ilgili yaptığı açıklamada, bir takımla anlaşmak üzere olduklarını ancak transferin gerçekleşmediğini belirtmişti.

MARSİLYA'DAN HAMLE

Başkan Pablo Longoria'nın bahsettiği takımın Fenerbahçe olduğu düşünülürken Cengiz Ünder'le ilgili Fransız ekibinden yeni bir hamle geldi.

Fenerbahçe ile Cengiz Ünder'in bonservisi için sıkı pazarlık içinde olan Marsilya, elini güçlendirmek adına milli oyuncu için yeni bir hamlede bulundu.

KADROYA ALINDI

Marsilya, Cengiz Ünder'i Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Panathinaikos maçının kadrosuna dahil edildi.

MARSİLYA BIRAKMAYA HAZIR

Cengiz Ünder için kapıları kapatmayan Marsilya'nın, taleplerinin karşılanması durumunda 26 yaşındaki futbolcuyu bırakmaya hazır olduğu belirtiliyor.

CENGİZ ÜNDER'İN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Marsilya ile geride bıraktığımız sezon toplam 46 maça çıkan Cengiz Ünder, 5 gol atıp 6 asistlik istatistik yakaladı.

26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Marsilya ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

2017’de Başakşehir’den Roma’ya giden ve sonrasında Leicester City ile Marsilya’da forma giyen Cengiz, 6 yıllık Avrupa deneyiminin ardından Süper Lig’e Fenerbahçe forması ile dönmüş olacak.

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Altınordu’dan Başakşehir’e 4.8 milyon Euro’ya Roma’ya 14 milyon 250 bin Euro’ya giden, Marsilya’nın da 8.4 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Cengiz için şu ana kadar ödenen bonservis miktarı da toplam 27 milyon 450 bin Euro oldu.