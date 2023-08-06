Arsenal yeni sezona kupayla başladı

Haberin Devamı

Arsenal, Community Shield Kupası'nda Manchester City'i normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltılar sonucunda 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Wembley Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Stuart Attwell düdük çaldı. Atwell’in yardımcılıklarını ise Tim Wood ile Daniel Robathan üstlendi. Geçen sezonu 3 kupayla tamamlayan Manchester City karşılaşmaya; Ortega Moreno, Walker, Stones, Dias, Akanji, Rodri, Kovacic, Bernardo, Grealish, Alvarez ve Haaland 11’iyle çıktı. Arsenal ise; Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Timber, Partey, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli ve Havertz ile sahadaydı. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmayı Arsenal, penaltılarla 4-1 kazandı. Karşılaşmanın 1-1 biten bölümünde golleri Manchester City’de 77’nci dakikada Cole Palmer atarken, Arsenal’de ise 90+11’inci dakikada Trossard kaydetti.

Haberin Devamı

ARSENAL 17’NCİ KEZ BU KUPAYI ALDI

İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonunu Manchester City’nin arkasında 2’nci sırada tamamlayan Arsenal, sezona kupayla başladı. İngiltere Süper Kupası Community Shield’da Manchester City ile karşılaşan Arsenal, sahadan penaltılarla 4-1 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü. Bu galibiyetle Arsenal, İngiltere Süper Kupası Community Shield’ı toplamda 17’nci kez kazanmış oldu.

ARTETA 3’ÜNCÜ KUPASINI KAZANDI

2019 yılında İngiliz ekibi Arsenal’in başına geçen İspanyol teknik adam Mikel Arteta, Arsenal’in başında 3’üncü kupasını kazandı. 2019-2020 sezonunda İngiltere Kupası ve 2020-2021 sezonunda Community Shield’ı kazanan Arteta, 2023-2024 sezonunda da Arsenal’in başında İngiltere Süper Kupası’nı kazandı. Kariyerindeki 4’üncü Community Shield’ı kazanan 41 yaşındaki teknik adam, 2 şampiyonluğunu 2017-2018 ve 2019-2020 yıllarında Manchester City’de Teknik Direktör Pep Guardiola’nın yardımcılığını yaparken kazandı.

2014 YILINDA DA AYNI FİNAL VARDI

Arsenal, 2014-2015 sezonunun Community Shield Finali’nde yine Manchester City ile karşılaşmış, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı. Arsenal, bu şampiyonluğun ardından 2014 yılının da tekrarını yaşamış oldu.

Haberin Devamı

YENİ TRANSFLER İLK MAÇLARINA ÇIKTI

Manchester City ve Arsenal’de yeni transferler ilk maçlarına çıktı. Manchester City’de Mateo Kovacic, Arsenal’de ise Jurrian Timber, Kai Havertz ve Declan Rice takımlarındaki ilk resmi maçlarında süre aldı.

81 BİN KİŞİ MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ

İngiltere milli futbol takımının maçlarını oynadığı Wembley Stadyumu’nda Manchester City ile Arsenal arasında oynanan Community Shield Finali’ni 81.145 bin kişi takip etti. Toplamda 90 binlik kapasiteye sahip bu stadyumda, futbolseverler final karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi.