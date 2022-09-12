Arsenal’in sırrı benzersiz scout departmanı

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Bu sezona çok iyi bir başlangıç yapan Arsenal, güçlü oyunuyla taraftarlarını uzun yıllar sonra yeniden umutlandırdı. Manchester City ve Liverpool arasında geçen şampiyonluklar sonrası Arsenal’in artık yarışın içinde olacağına dair inanç giderek artıyor.

Mikel Arteta ile başlayan felsefe özellikle genç oyuncu havuzunun genişlemesini de beraberinde getirdi. Arsenal’in yaş ortalaması şu anda 24. Kadrodaki 25 oyuncunun 15’i 19-24 yaş aralığında. 20 yaşındaki Bukayo Saka’nın piyasa değeri şimdiden 70 milyon Euro, 21 yaşındaki Gabriel Martinelli için konuşulan rakamlar ise 45-50 milyon Euro aralığında.

Elbette tüm bunlar tesadüf değil; kulüp için benzersiz bir scout departmanı kuran Danny Karbassiyoon’un eseri.

SCOUTiNG VE TEKNOLOJiYi BiRLEŞTiRDi

Karbassiyoon eski bir Arsenal oyuncusu. 20 yaşında ilk kez Arsenal formasıyla çıktığı Manchester City maçında attığı golle hafızalarda kalsa da 4 yıl sonra geçirdiği sakatlık onun futbol sahalarına erken veda etmesine neden oldu.

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Scout olarak yeniden futbola dönen Karbassiyoon, ardından kendi mobil oyun şirketini kurdu. Bu iki iş ona hem scout hem de teknoloji alanında paha biçilmez bir uzmanlık kazandırdı.

Şirkette edindiği teknolojik deneyimleri scouting ile harmanlamak isteyen Karbassiyoon, 5 yıl sonra eski kulübü Arsenal’e katıldı.

TÜM SCOUTLAR ONUN SiSTEMiNi KULLANIYOR

Danny Karbassiyoon’un ilk fikri her şeyi merkezileştirmek ve tüm süreçleri kolaylaştırmaktı.

Kulübe ilk katıldığında belirli bir hedef veya yeni oyuncu hakkında bilgi almak için üç veya dört farklı arama yapması gerekiyordu.

Karbassiyoon’un çözümü, bir oyuncunun adını veritabanına yazarak tüm bu bilgileri hazır hale getirmekti. Scout platformu iki yıldır yayında ve tüm kulüp scoutları şimdi onu kullanıyor.

Başarı, ona bir performans platformu oluşturma konusunda da ilham verdi. Scout platformu yayına girdiğinde, aynı teknolojiyi güç ve kondisyon tarafına da aldı. Bu sayede diğer departmanların da ihtiyaç duyacağı tüm verilere tek bir merkezden ulaşılmasını sağlıyor.

GENÇLER, WiLSHERE VE MEHMET ALi’YE EMANET

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Arsenal’in genç oyuncularına altyapıda rehberlik edecek isimlerin başında Jack Wilshere geliyor. Futbolu bırakan ve altyapı hocalığına başlayan Wilshere, halen Arsenal U18 takımını çalıştırıyor.

U21 oyuncuları ise Türk bir isme emanet edildi. Daha önce Reading altyapısını çalıştıran Mehmet Ali, geçtiğimiz ocak ayında, U23 Yardımcı Antrenörü olarak Arsenal’a katılmıştı.

Altı ayın ardından U21 takımının başına getirilen Mehmet Ali aynı zamanda Profesyonel Gelişim Aşaması lideri rolünü üstlenecek.

MiKEL ARTETA LONDRA’NIN GUARDiOLA’SI OLMA YOLUNDA iLERLiYOR

İngiltere Premier Lig’de 6’da 5 yapan Arsenal’de Mikel Arteta için söylenecek çok şey var. Çok değil geçen yıl bu zamanlarda Manchester City’den 5 gol yiyerek ligin dibine demirleyen Arsenal, bir yıl sonra ligin zirvesine yerleşti.

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Evet konuşmak için çok erken diyebilirsiniz. Ancak burada Arsenal’e de bir parantez açmak lazım. Üç yıl boyunca arkasında durmakla kalmayıp, mayıs ayında sözleşmesini 3 yıl daha uzatarak Arteta’nın projelerine ne kadar inandığını gösterdi.

Arteta’nın oyun yapısı yıllarca yanında öğrencilik yaptığı Guardiola ile benzerlikler taşıyor. Arsenal maçlara 4-2-3-1 ile başlasa da tıpkı Manchester City gibi topa sahip olduğu anlarda bekleri içeri doğru kaydırarak 2-3-5 dizilişine dönüyor.

Bu sayede oyunu kanatlara doğru genişletirken orta alanda da sayısal üstünlük sağlayarak rakip üzerindeki baskıyı artırıyor. Şimdiye kadar oynattığı oyunla Arteta ligin yeni figürü olacağını ispat etmekle kalmadı, Londra’nın yeni Guardiola’sı olma yolunda olduğunu da gösterdi.

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MANCHESTER CiTY AKADEMiSiNE TÜRK ANTRENÖR

Antrenörlük kariyerini İngiltere’de sürdüren Mustafa Alper Avcı, önemli bir transfere imza atarak Manchester City akademisine katıldı.

2004’te Galatasaray stajıyla başlayan antrenörlük hayatı, 2005’te Fenerbahçe altyapısında sürdü. 2010’dan itibaren pek çok kulüpte yardımcı antrenörlük yapan Avcı; 2017’de UEFA Pro Lisansı’nı alarak teknik direktörlüğe başladı. Şansını yurt dışında deneyen Avcı, İngiltere’de hem Port Vale hem de Chorley kulüpleri tarafından kabul edildi. Burada yaptığı çalışmalarla kısa sürede fark edilen Avcı, Guardiola’nın başında bulunduğu Manchester City tarafından akademide çalışması İçin teklif alınca hiç düşünmeden bu görevi kabul etti. Mustafa Alper Avcı, hedeflerin için çaba verdiğinde dünyanın en iyi kulüplerinde çalışmanın imkansız olmadığının en güzel örneklerinden biri oldu. Yolun açık olsun hocam.