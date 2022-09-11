Kasımpaşa-Galatasaray maçına Kerem Aktürkoğlu damgası! Bafetimbi Gomis'in inanılmaz serisi...

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Kasımpaşa ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 6. hafta maçında bir ilk yaşandı.

YENİ TRANSFERLER TRİBÜNDE

Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, kadroya yeni dahil olan yıldız isimlerle ilgili kararını verdi. Kasımpaşa deplasmanında Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen ve Milot Rashica, kadroda yer alan isimler olurken, bu 3 futbolcu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Fiziksel olarak henüz hazır durumda olmayan Mauro Icardi ve Juan Mata ise maç kadrosunda yer almadı. 2 futbolcu kadroda yer almamasına karşın takımı yalnız bırakmadı ve karşılaşmayı tribünden takip etti. Bu 2 futbolcunun yanı sıra sakatlığını atlatmasına karşın henüz tam hazır durumda olmayan Midtsjö ve kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı da kadro dışında kaldılar. Juan Mata ve Mauro Icardi, karşılaşmayı Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur’la birlikte izledi.

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CEZALI ABDÜLKERİM DIŞINDA AYNI 11 İLE DEVAM

Buruk,cezalı Abdülkerim Bardakçı dışında son hafta oynanan Gaziantep FK maçıyla aynı 11'i sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılılar, maça Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Aanholt, Torreira, Oliviera, Yunus, Kerem, Mertens, Gomis 11'iyle başladı.

GOMIS'TEN İNANILMAZ SERİ

Galatasaray'ın karşılaşmadaki ilk golüne imza atan Bafetimbi Gomis, seriyi sürdürmeyi başardı.

Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de attığı son 13 golün sekizini kaydeden Bafetimbi Gomis, Kerem'in golüne kadar bu sezon sarı-kırmızı formayla rakip fileleri havalandıran tek oyuncu konumundaydı.





HASRETİ SONA ERDİ

Galatasaray'da sezon başından itibaren eleştirilerin odak noktası haline gelen ve son maçta devre arasında oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu, Kasımpaşa karşısında hasretini dindirdi.

SONRASINDA HARİKA VURUŞ

Yalnızca 19 dakika sonrasında bir kez daha sahne alan Kerem, uzak mesafede yaptığı harika vuruşla bir gol daha bulmayı başardı.

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COŞKULU SEVİNÇ

İki golden sonra da büyük sevinç yaşayan milli oyuncu, ikinci golün ardından Gomis ile dikkat çeken bir sevinç yaşadı. Fransız golcü, Kerem'i kucaklayarak havaya kaldırırken 23 yaşındaki oyuncu da taraftara selam verdi.

6 AY SONRA DUBLE YAPTI

Kasımpaşa filelerine iki gol gönderen Kerem Aktürkoğlu, Mart 2022'deki Beşiktaş derbisinden bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında duble yaptı.