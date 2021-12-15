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Haber Giriş: 15.12.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Karaveli ile devam edilmeli

İsmail ER
İsmail ER
ier@hurriyet.com.tr
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İsmail ER
İsmail ER
ier@hurriyet.com.tr
Karaveli ile devam edilmeli

Beşiktaş tarih boyunca özünden yetiştirdiği oyuncu ve teknik adamları ile anılır.

Rasim Kara, Rıza Çalımbay, Ertuğrul Sağlam, Samet Aybaba, Tayfur Havutçu ve Sergen Yalçın gibi birçok isim siyah beyazlı takımın formasını giydikten sonra kulübedeki yerini aldı.

Geçen yıl 2 kupa kazandıran, altyapıdan yetişen Sergen Yalçın’dan boşalan göreve yine altyapıda başarıdan başarıya koşup oyuncu yetiştiren Önder Karaveli’nin Serdar Topraktepe ile devam etmesi gerekir ya da Mehmet Ekşi, Ömer Gülen getirilmeli.

Gelecek yol planlaması için ise düşünülmesi gereken isimler Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, Ziya Doğan olmalı.

Beşiktaş, PFDKye sevk edildi
Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi

 

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İsmail ER
İsmail ER
ier@hurriyet.com.tr
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