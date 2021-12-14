Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Orantısız fiyat artışları, kur dalgalanmaları Türkiyenin kaderi olamazCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Orantısız fiyat artışları, kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz'#Fuat Oktay
Kerem Aktürkoğluna La Liga devi talip oldu Devre arasında 14 milyon Euroya...Kerem Aktürkoğlu'na La Liga devi talip oldu! Devre arasında 14 milyon Euro'ya...#Galatasaray
Koronayı bilen Bill Gatesten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklamasıKoronayı bilen Bill Gates'ten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklaması#Bill Gates
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandıKYK burs ve kredi sonuçları açıklandı! #KYK
Kış şartları için iki önemli uyarı Bakan Koca tedbir çağrısını yinelediKış şartları için iki önemli uyarı! Bakan Koca tedbir çağrısını yineledi#Koronavirüs
Meteoroloji saat verdi ve uyardı İstanbul için sarı kodlu çağrıMeteoroloji saat verdi ve uyardı! İstanbul için sarı kodlu çağrı#Meteoroloji
Milyonların gözü asgari ücrette Hesaplamalar devam ediyor İşte son durum...Milyonların gözü asgari ücrette! 'Hesaplamalar devam ediyor' İşte son durum...#Asgari Ücret
Omicron varyantı için neden üçüncü doza gerek varOmicron varyantı için neden üçüncü doza gerek var?#Omicron
Görüntüler infial yaratmıştı Genç kadın, asansörde yaşadığı dehşeti anlattıGörüntüler infial yaratmıştı! Genç kadın, asansörde yaşadığı dehşeti anlattı#Esenyurt
Çorumda ele geçirildi Altın kaplama sandığın gizemiÇorum'da ele geçirildi! Altın kaplama sandığın gizemi#Altın Kaplama
Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyorBeslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?#Çocuk Beslenmesi
İzmirde ele geçirildi Görenler gözlerine inanamadıİzmir'de ele geçirildi! Görenler gözlerine inanamadı#İzmir
Otomotiv devinden flaş karar Tedarik sorunu onu da vurdu...Otomotiv devinden flaş karar! Tedarik sorunu onu da vurdu...#Toyota
Baba Vanganın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...#BABA Vanga
Sevgilim benden o kadar da uzun değilSevgilim benden o kadar da uzun değil!#Zendaya
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi

#Beşiktaş #PFDK#TFF
Beşiktaş, PFDKye sevk edildi

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Haberin Devamı

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

1- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu HALİL AKBUNAR'ın 11.12.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 11.12.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 12.12.2021 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 12.12.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Haberin Devamı

5- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 12.12.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 13.12.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi MEHMET TAYCAN BIYIK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 14.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi ABDULLAH YUVACI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 14.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Haberin Devamı

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi SÜMEYRA KOÇ'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 14.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi MEHMET DURAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 14.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Haberin Devamı

7- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 13.12.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#PFDK#TFF

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun keşfedilmeyen Drogbaları... Sokakta yatanlar bile var...

İstanbul'un keşfedilmeyen Drogba'ları... 'Sokakta yatanlar bile var...'

#Yabancı Futbolcular
Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gatesten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

#Bill Gates
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun keşfedilmeyen Drogbaları... Sokakta yatanlar bile var...

İstanbul'un keşfedilmeyen Drogba'ları... 'Sokakta yatanlar bile var...'

#Yabancı Futbolcular
Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gatesten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

#Bill Gates
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi