Sergen Yalçın gibi Beşiktaş

Sergen Yalçın futbolculuğunda sahada da sahanın dışında da sakin ve dingin idi. Oynadığı zaman maçın kaderine etki ederdi. Ama kenarda hâlâ dingin. Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçı az kaldı kazanamayacaktı. Çünkü futbolcular, koçları gibi sakin ve dingindi. Hatta lakayıt, zaman zaman sorumsuzdu. Kenardan oyundan kopan, dağılan oyunculara Güneş gibi müdahale edememek, Terim gibi kendine getirememek Sergen hocaya pek yakışmadı.

İLK YARI SEZONUN EN İYİSİ

Beşiktaş, Trabzon’da kazandığı maç da dahil dün ilk yarı bu sezonun en iyi topunu oynadı. Yalçın, Vida’nın bu takımın vazgeçilmeyenlerinden biri olduğunu, her yıldızın hata yaptığında kenara alınmayacağını aklından çıkarmamalı. Oyundan kopan, defansı düşünmeyen Gökhan Töre, Güven gibi hücum adamlarının yerine savunmayı da aklında tutan Larin, Ghezzal gibi iki açık, Aboubakar arkasında sürekli pres yapan ve gol arayışında olan ama savunmayı da unutmayan bir Atiba ve ortada Dorukhan, Josef ikilisi ile kompakt bir futbol oynadı Beşiktaş. Aboubakar 1 gol, 1 asiste rağmen ilk döneminin çok gerisinde. “Hâlâ sakat” diyenler var. Daha kolay oynayabileceği, pas verebileceği zamanlarda rakibin darbesine davetiye çıkarıyor, riskli hareketler yapıyor.

EN İYİ TRANSFER JOSEF

Beşiktaş'ın en iyi transferi Josef. Savunmada ve hücuma destekte başarılı, uzaktan vuruşlarıyla etkili, konsantrasyonu yüksek. Skor 3-0’ken profesyonelliğine yakışmayan bir biçimde kırmızı kart görmesi belki bu konsantrasyonun sonucu. De Souza, Dorukhan biraz toparlanınca işler daha iyi olacak. N’Sakala hâlâ kendinden beklenen performansını yansıtamıyor. Denizli’nin golleri ve tehlikeli atakları hep onun bölgesinden oluştu. Ghezzal iyi kumaştı. Ama hâlâ uyum süreceğini atlatamamış görünüyor. Leicester’de Mahrez’e 14 milyon Euro’ya alternatif olan Cezayirli ısındığında sanıyorum iyi işler yapacak.

WELİNTON, RUİZ’İ ARATIYOR

Yenitransfer Roiser, Necip’ten de Lens’ten de iyi. Atiba eskiyen yılları, azalan gücüne rağmen Beşiktaş’ın her yerde kullandığı usta isimlerin başında geliyor. Welinton, Sergen gibi oyunu seyreden bir futbolcu. Denizli’nin ilk golünde ofsaytı bozan isimdi.. Ruiz’i aratıyor. Souza’nın atılmasıyla Beşiktaş’ın bu kadar dağılmaya, komik hatalar yapmaya hakkı yok. Siyah beyazlılar ilk yarı çok iyi 2. yarı sıradan bir futbol oynadı. Skora evet ama bu futbol Beşiktaş’a yetmez.

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