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Haber Giriş: 26.03.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Erol Bulut'un getirilmesi hataydı

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN
Erol Bulut'un getirilmesi hataydı

Bence Erol Bulut’un F.Bahçe’nin başına teknik direktör olarak getirilmesi hataydı.

Anadolu kulüplerindeki performansını F.Bahçe gibi bir kitle kulübünde göstermesi zaten çok zordu. Bu gibi takımların teknik adamının bilgileri sadece futbolla sınırlı olmamalı.

Pedogojiden iletişime pazarlamadan teknolojiye her konuda Johann Cruyff gibi biraz bilgi sahibi olmaları gerekir. Daha önce de yazdım, Erol Bulut bu görevde çok fazla kaldı.

Yerine gelecek kişi sezon sonuna dek Emre olabilir ama orada kesin noktanın konulması şart.

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İlker YASİN
İlker YASİN
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