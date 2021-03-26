Erol Bulut'un getirilmesi hataydı

Anadolu kulüplerindeki performansını F.Bahçe gibi bir kitle kulübünde göstermesi zaten çok zordu. Bu gibi takımların teknik adamının bilgileri sadece futbolla sınırlı olmamalı.

Pedogojiden iletişime pazarlamadan teknolojiye her konuda Johann Cruyff gibi biraz bilgi sahibi olmaları gerekir. Daha önce de yazdım, Erol Bulut bu görevde çok fazla kaldı.

Yerine gelecek kişi sezon sonuna dek Emre olabilir ama orada kesin noktanın konulması şart.