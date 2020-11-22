37’lik Atiba ve genç kaleci Utku

Yaş 37, bek, stoper, ön libero, orta saha göbeği, forvet arkası. Nereye koyarsan koy. Gol kurtarır, gol attırır, gol atar. Türkiye’de 46 yıldır profesyonel futbol yorumcusuyum. Atiba gibi profesyonelini çok az gördüm. Dünkü maçın kader adamıdır. Yoğun Başakşehir baskılarından bunalan Beşiktaş savunmasının büyük gedikler verdiği son dakikalarda genç kaleci Utku Yuvakuran da kurtardığı iki mutlak golle maçın 2 numaralı kader adamıdır.

Sekiz eksiğiyle maça başlayan Beşiktaş kendisini ciddiye almayan ve M. United maçının rüyasıyla yatıp kalkan Başakşehir’e gerekli bir ders verdi.

AKILDAN GEÇENLER

S.Y: Bu akşam hayat biraz zor. Sorun Covid 19 değil. Şu Başakşehir’in yedeklerinden Mahmut, Chadli, Azubuike, Giuliano, Gulbrandsen’den üçü bende olsaydı çok rahat kazanmıştık bu maçı.

O.B: Yakalamışım Beşiktaş’ı böyle, hiç maça çıkmamış Utku kalede, geri dörtlü sağdan sola ilk kez beraber, işimiz pek zor olmayacak. S.Y: Rosier Vida, Welinton, N’Sakala hepsi aynı güne denk geldi. Ne kötü şans!

O.B: Bu maç salının provası olacak. İlk maçın rehavetinde olmayız inşallah. Evet, iki teknik adam maç öncesi bunları düşünmemiş olamaz.

iRFAN’I ARA Ki BULASIN

Beşiktaş onca eksiğine rağmen özgüvenli ve topa sahip olarak maça başladı. İlk 20 dakika çerçeveyi bulan şut yoktu. Aboubakar daha korku veren görüntüdeydi. Dorukhan sağ bekte kendi yerindeymiş gibi, solda Rıdvan artık buradan ayrılmam der gibiydi. Başakşehir, beklediğinden daha diri bulduğu Beşiktaş önünde ilk yarı solda Deniz sağda Visca ile pozisyon bulamazken İrfan Can yine depresif günlerinden birindeydi sanırım. Ara ki bulasın. Sanki Başakşehir Beşiktaş’ı kolay lokma gibi görmüş, bir asrı aşan tarihini unutmuştu.

İlk yarı pozisyonsuz bitecek denirken heyecan dolu üç dakika yaşandı. 43’te Aboubakar mutlak golü kaçırdı. Gecenin yıldızı Atiba 44’te köşe vuruşundan takımını öne geçirdi. Ve yine saniyeler sonra kontratağa çıkan Atiba müthiş bir finiş yaptı, gençlere taş çıkarttı ve Larin’e ikinci golü attırdı.

KRiTiK KURTARIŞ

Devre arasında okan Buruk’un fırçası ilk yarının duran takımını kendine getirmeye yetmişti. 53’te Demba ba’nın 3 metreden vurduğu topu Utku kurtarmasa belki maç başka yere gidecekti. 62’de Rafael’e ceza alanı dışında yapılan faule penaltı kararını veren Ümit Öztürk VAR’ın uyarısıyla doğru olanı yaptı. Başakşehir son bölümü Beşiktaş ceza sahası içinde oynamaya başladı. Chadli’nin bir topunun direkten döndüğü anlarda kaleci Utku’nun kurtarışları belki Beşiktaş’ı galibiyete götüren hamleler oldu.

Beşiktaş 8 eksik de olsa ilk yarıdaki oyunu ikinci yarıda da sürdürmeliydi. Başakşehir eğer ikinci yarıda oynadığı futbolu ilk yarı sahaya yansıtabilseydi maçın skoru çok daha farklı olabilirdi. Maçın en başarılı ismi önce kaptan Atiba, sonra da kaleci Utku’ydu.