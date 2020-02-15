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Haber Giriş: 15.02.2020 - 06:28,Son Güncelleme:/

Top ve oyun Beşiktaş'ın ama 3 puan Başakşehir'in

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY

Beşiktaş için zirve yarışında belirleyici bir maçtı. Sergen Yalçın’ın takımı kazanıp, “Ben de şampiyonlukta tüm rakiplerim kadar iddialıyım” mesajını verecek ve kalan 12 haftada taraftarına şampiyonluk hesapları yaptıracaktı.

Keza Başakşehir de Beşiktaş’ı yenip puan olarak yarışta güçlü bir konuma ulaşacaktı. İşte böylesine önemli bir maça Beşiktaş daha fazla hücumu düşünen taraf olarak başladı. Özellikle sağ bekteki Lens tercihi riskli ancak ofansif oyunu hedefleyen bir teknik adamın radikal kararıydı.

FİNAL PASLARI BAŞARISIZDI

İlk yarıda oyunu kontrol eden ve daha fazla rakip yarı sahada oynayan Beşiktaş, final paslarında beceriden uzaktı. Başakşehir ise özellikle büyük takımlara karşı oynadığı maçlarda dengeli ve rakibe saygı duyan bir planla sahada yer alma anlayışını dün de uyguladı.

NEDEN HEP DIABY?

Sezon başındaki Beşiktaş’a benzer bir görüntü vardı dün. Son 20 metreye kadar oyunu ele alan, topa sahip olan ancak final işlerinde yetersiz. Çok ilginç, Beşiktaş’ta Diaby 2 Kasım tarihinden beri hiç gol ve asist yapmadığı halde sürekli ilk 11’de oynamaya devam ediyor. Abdullah Avcı vazgeçmedi, Sergen Yalçın da ısrarla Diaby’i oynatıyor. Diaby de, hakkını yemeyelim(! )istikrarlı bir şekilde katkı vermeme konusunda kararlı. Siyah beyazlı ekipte sadece Elneny iyi futbol oynadı. Atiba çalışkandı. Boateng ise verimsizdi. Dün oyunu ve topu alan Beşiktaş, Başakşehir’in tuzağına düştü, lig yarışında büyük yara aldı. Skor odaklı ancak göze hoş gelmeyen bir futbol oynayan Başakşehir ise zirveye dev bir adım attı.

Top ve oyun Beşiktaşın ama 3 puan Başakşehirin

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GÜNTEKİN ONAY
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