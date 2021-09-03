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Haber Giriş: 03.09.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Pjanic transferi sadece bizi değil, dünyayı şaşırttı

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
Pjanic transferi sadece bizi değil, dünyayı şaşırttı

Hürriyet yazarlarından Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Miralem Pjanic transferini değerlendirdi.

Pjanic, açık konuşmak gerekirse sadece Türk futbol kamuoyunu değil, uluslararası medyayı da şaşırtacak derecede önemli bir transfer oldu.

Yıllarca Juventus ve Roma’da en üst seviyede futbol oynayan son derece zeki, yetenekli, duran topları iyi kullanan ve oyun kurucu meziyetleri mükemmel bir oyuncu.

Barcelona Kulübü’nün bonservisine 60 milyon Euro ödediği Pjanic’in maaşı da 9 milyon Euro’dan fazlaydı. Böyle bir oyuncunun hele hele 31 yaşında Türkiye’ye gelmesi gerçekten şaşırtıcı.

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GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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