Pjanic transferi sadece bizi değil, dünyayı şaşırttı

Pjanic, açık konuşmak gerekirse sadece Türk futbol kamuoyunu değil, uluslararası medyayı da şaşırtacak derecede önemli bir transfer oldu.

Yıllarca Juventus ve Roma’da en üst seviyede futbol oynayan son derece zeki, yetenekli, duran topları iyi kullanan ve oyun kurucu meziyetleri mükemmel bir oyuncu.

Barcelona Kulübü’nün bonservisine 60 milyon Euro ödediği Pjanic’in maaşı da 9 milyon Euro’dan fazlaydı. Böyle bir oyuncunun hele hele 31 yaşında Türkiye’ye gelmesi gerçekten şaşırtıcı.