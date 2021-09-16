Beşiktaş detaylara yenik düştü

Beşiktaş, oyunun çeşitli bölümleri hariç kötü futbol oynamadı. Ancak Borussia Dortmund’un ilk etkili atağında golü bulmasıyla demoralize oldu. Borussia Dortmund grubun favorisi ve kabul etmek gerekir ki fiziksel olarak Beşiktaş’tan üstün bir ekip. Atletik yeteneklerinin dışında teknik olarak da yüksek kaliteye sahip Dortmund’lu futbolcular nitelikli bir baskıyla Beşiktaş’ı zorladı.

CYLE LARiN SIRITTI

Böylesine güçlü bir ekip karşısında Beşiktaş’ta Atiba hiç gününde değildi ve tempo olarak bu seviyenin altında kaldı. Cyle Larin’in de hantal görüntüsü Dortmund karşısında yetersiz görünmesine yol açtı. Larin, ligimizde fiziği ile fark yaratıyor belki ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde dün gece ne yazık ki sırıttı.

Sergen Yalçın, Atiba ve Larin yerine Kenan ve Salih hamlelerini yaptıktan sonra oyunun akış yönü tekrar Beşiktaş’a döndü. 2-1’i getiren gol belki biraz daha erken olmuş olsa son bölüm daha farklı da olabilirdi.

MONTERO BAŞARILIYDI

Dün Beşiktaş’ta Pjanic klasını gösterdi. Montero, attığı golü kenara bırakalım, kritik müdahaleleri ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla çok iyi bir maç çıkarttı. Beşiktaş’ın dün gece yaşadığı sorunlardan biri de santrfor Batshuayi’nin yanına gole yönelik 2’nci bir oyuncuyu daha sokamamasıydı. Dün yüksek fizik kaliteye, güce ve tempoya yönelik taktiksel bir maç oldu. Bu seviyede küçük detaylar da önemli. Kaleci Ersin, Dortmund’un ilk golünde dar açıdan o vuruşa yenik düşmemeliydi.

Beşiktaş, bu maçtan dersler çıkartmalı. Bu seviye için güçlü ve zayıf taraflarını iyi değerlendirmeli. Siyah beyazlı temsilcimiz açısından sevindirici olan ise böylesine güçlü bir takım karşısında rakibinin gerisinde kalmamasıydı.