Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund (Maçın özeti ve golleri)

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Borussia Dortmund'u konuk etti.

Karşılaşmayı Bundesliga ekibi 2-1'lik skorla kazanarak Devler Ligi'ne galibiyetle başladı.

Mücadeleye hızlı başlayan ve ilk 15 dakikada rakip kaleyi 4 kez yoklayan Beşiktaş, Dortmund'un ilk şutunda geriye düştü. Sahneye çıkan isim ise Bellingham oldu.

Maçın 20. dakikasında takımını öne geçiren 18 yaşındaki futbolcunun pasında Haaland topu ağlarla buluşturdu ve 45+3. dakikada skor 2-0'a geldi.

Son sözü ise 90+4. dakikada Montero söyledi ve Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne puansız başladı.

Grubun ikinci haftasında Beşiktaş, Ajax'a konuk olacak. Dortmund ise evinde Sporting'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

6. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Pjanic'in sol çaprazdan uzun pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Batshuayi şutunu çıkardı. Kaleci Kobel topu kornere çeldi.

20. dakikada Borussia Dortmund öne geçti. Orta sahada Dahoud'un uzun pasında sağ çizgide topla buluşan Meunier, meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahasına yönelen Bellingham ile buluşturdu. İngiliz oyuncunun topu düzelttikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

27. dakikada sol kanatta Guerreiro'nun pasında Welinton ile Rosier'in anlaşmazlığı sonucunda topun sahibi olan Mallen, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleci Ersin ile karşı karşıya kalan bu oyuncu, pasını Haaland'a aktardı. Norveçli oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Haaland, pasını son çizgiye yönelen Brandt'a verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden şık bir şekilde Marco Reus'a aktardı. Reus'un şutunda top kaleci Ersin Destanoğlu'ndan döndü.

45+3. dakikada Borussia Dortmund farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Guerreiro'nun taç atışında topu kontrol eden Bellingham, Welinton'u çalımladıktan sonra pasını Haaland'a verdi. Bu oyuncunun altıpası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısını Borussia Dortmund 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Dortmund: Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland