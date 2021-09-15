Son Dakika Haberi... Beşiktaş-Dortmund maçına Jude Bellingham damgası! 18 yaşında tarihe geçti, gol sonrasındaki hareketi...

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Borussia Dortmund'un kozlarını paylaştığı mücadelede 18 yaşındaki Jude Bellingham ön plana çıktı.

İLK ŞUTTA GOL

Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya etkili başlarken ilk 15 dakikada rakip kaleyi 4 kez yokladı. Bu süreçte gol gelmezken Borussia Dortmund ilk denemesinde topu ağlarla buluşturdu.

Bellingham, 20. dakikada Meunier'in pasında golü kaydetti ve takımını öne geçirdi.

GOL SONRASI TEPKİ ÇEKEN HAREKETİ

İngiliz genç oyuncu Jude Bellingham, 1-0'ı getiren golden sonra gol sevincini yaşarken Beşiktaş tribünlerine döndü ve 'sus' işareti yaptı.

Bu hareket, Beşiktaş tribünlerinden yoğun tepki aldı ve genç oyuncu bir süre ıslıklandı.

MBAPPE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Bellingham geçen sezon Manchester City karşısında bir gol atarken Beşiktaş'a da açılış golünü attı. Bellingham böylece Mbappe'yi(18 yaş 85 gün) geçip Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta gol atan en genç oyuncu oldu. (18 yaş 78 gün)

ASİST DE YAPTI

Genç yıldız, Haaland'ın 45+2. dakikada attığı golde de asisti yapan isim oldu.

18 yaşındaki Bellingham'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde gösterdiği bu performans da sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

BEŞİKTAŞ'IN YEDİĞİ İLK GOL

Manchester City ve Liverpool'un transfer etmek istediği Jude Bellingham'ın attığı gol bu sezon Beşiktaş'ın resmi maçlarda yediği ilk gol oldu.

HAALAND DA 21 GOLE ULAŞTI

Takımını 2-0 öne geçiren golü atan Haaland ise 17. Şampiyonlar Ligi maçında 21. golünü attı.

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