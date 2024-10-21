Samsun’un 2. golünde el de yok, faul de

Haberin Devamı

Rize bölgesi hakemi Muhammet Ali Metoğlu geçen hafta Gaziantep-Beşiktaş maçında disiplin ve teknik hataları ile tenkit edilmişti. Kendisinin vermediği, var hakeminin desteği ile verdiği penaltı sonrası bu hafta Samsun-Fenerbahçe gibi zorlu bir maça atandı. Metoğlu, ‘devamlı hareketli olayım’ düşüncesiyle maç boyunca olmadık bölgelere koşular yaptı. Bu tamamen heyecanın yansımaları idi. Genç hakem 12. kuralda da büyük bir zafiyet gösterdi. Fred’e yapılan müdahalede Ntcham’a ve Fred‘in Ntcham‘a yaptığı müdahalede Fred’e çıkan kartların gecikmesi, önce Satka’ya sonra aldığı uyarı ile iptal edip sarı kartı Ntcham’a göstermesi tamamen deneyimsizliğinin, acemiliğinin göstergesiydi.

TADİC’İN PENALTISI ÖNCESİ OFSAYT KARARI DOĞRU

Tadic’e verdiği penaltı doğru ama öncesinde ofsayt olduğundan dolayı ile oyunun en direkt serbest vuruş ile başlaması doğruydu. İkinci yarı verdiği-vermediği fauller ve kartlarla dağılma emareleri gösterdi. Maç kontrolünden çıktı diyeceğim ama hiç girmedi ki! Hele bir an var ki, futbolcuya sarı kart gösterirken, o farkında olmadan topun oyuna girmesi, o anda kalecinin elinde ikinci bir top olması ve onu ceza sahası içine doğru atması, ikinci topla oyunun devam etmesi gerçekten Metoğlu için çok kötü bir görüntüydü.

Haberin Devamı

MAÇ BOYUNCA O KADAR ÇOK HATA YAPTI Kİ

75. dakikada Samsunspor’un penaltı beklediği pozisyonda Amrabat’ın kolu doğal konumda, devam kararı doğru. Hakem karşılaşma boyunca maalesef kart, faul, taç, korner ve aut kararlarında o kadar hata yaptı ki. Üstüne doğru koşarak gelenlere ve el kol ile itiraz edenlere o kadar kayıtsız kaldı ki... Ama ben Metoğlu’dan ziyade bu kötü performansına rağmen ona görev verenleri eleştiririm. Bir hakemin daha özgüvenini sekteye uğrattılar.

EN-NESYRİ’NİN POZİSYONU PENALTI DEĞİL

Samsunspor’un ikinci golünden önce Fenerbahçe önce el sonra faul beklentisi içine girdi; bana göre elle oynama da yok, İrfan Can’a yapılan bir faul de. Gol nizami. Hele hele var’ın karışabileceği bir pozisyon değil. Fenerbahçeliler maçın son anlarında hava topuna yükselen Youssef En-Nesyri’ye yapılan hareketin faul olduğunu savundu ama o müdahale penaltıyı gerektirmez. VAR’ın da karışabileceği bir pozisyon değildi.