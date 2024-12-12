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Tarih, 19 Nisan 2023... Fenerbahçe, zirve yarışında Başakşehir’le kritik bir maça çıkıyor. 30’uncu dakikada Samet son derece kısa bir geri pasla Aleksic’e golü ikram ediyor. Sonra da ellerini kollarını açarak faturayı İrfan Eğribayat’a kesmeye çalışıyor.

24 Nisan 2024... Yunanistan Ligi’nde Panathinaikos ile AEK şampiyonluk yarışı açısından kritik bir maça çıkıyor. Dakika 38. Yine Samet, yine inanılmaz hatalı bir geri pas. Yine bir büyük maç. Yine gol.

22 Haziran 2024... Avrupa Şampiyonası’nda ilk maçını kazanan Türkiye, Dortmund’da Portekiz önünde. 28’inci dakikada Samet’ten hatalı bir geri pas. Yine gol. Ve Samet’ten bu kez de el-kol hareketleriyle Altay’a tepki.

11 Aralık 2024... Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin zirve ortağı Athletic Bilbao’yu ağırlıyor. Zirve yarışı açısından en kritik maç. Dakika 4... Yine Samet. Yine kısa kalan bir geri pas. Yine gol. Ve yine Samet’ten kaleci Livakovic’e tepki.

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Bakınız, bireysel hata elbette oyunun bir parçası. Ancak burada net bir patern var. Aynı oyuncu, aynı şekilde, yaklaşık 600 günde 4 büyük maçta 4 büyük geri pas hatası yapıyor. Hepsi ilk yarıda, genelde maçların başlangıcında eksik ya da fazla konsantrasyon, sorun her neyse bir şekilde sürekli gol yediriyor. Her seferinde tribünlerin önünde takım arkadaşını suçluyor. Ben artık bu noktada bu futbolcu kadar, onu büyük maçlarda sahaya koyan hocaları da suçlu buluyorum. Dün özelinde Mourinho da en az Samet kadar kabahatli benim nazarımda.

Gözden Kaçmasın Jose Mourinho: Taraftarın tepkisi hakkında yorum yapamam Haberi görüntüle

AVRUPA DEVLERiYLE ARAMIZDAKi FARK: TEMPO

Dünkü maçı o bireysel hata dışında ele aldığımda da, benim manşetim “müsabakanın temposu”. Süper Lig’de bu sezon maçlar yaklaşık brüt 100 dakika oynanıyor, top ortalama 52 dakika oyunda kalıyor. Yani 48 dakika dinleniyor sporcular. Devre başına 24 dakika oyun dışı süre.

Dün Kadıköy’de ilk devre 47 dakika oynandı. Top 29:04 dakika oyunda kaldı. Yani topsuz süre sadece 18 dakika. Süper Lig’de futbolcuların bir devrede 24 dakika dinlenme süresi var, Avrupa’da 18 dakika. İşte futbolcularımızın özellikle Avrupa devleriyle karşılaştıklarında fiziksel yetersizlik yaşama nedeni tam da bu.