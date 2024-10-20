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Jose Mourinho'dan maç sonu hakem tepkisi: 'Bazı takımlar için faul oluyor'

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#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig
Jose Mourinhodan maç sonu hakem tepkisi: Bazı takımlar için faul oluyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 21:41

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

Maçtan önce rakibi analiz ediyoruz. Bu maç öncesinde yaptığımız gibi. Maçtan önce uzun zamanımız vardı, rakibimizin kaliteleri üzerinde durduk. Zor bir haftaydı bizim için. Sadece cuma günü tam takım çalıştık. Milli takımdaki oyuncular sadece rejenerasyon yaptılar.

KONUŞTUĞUMUZ BİR GOLDÜ

Oyuncular, saha içerisinde hatalar yapıyorlar. Bunu aramızda konuşmalıyız. İlk yediğimiz gol, konuştuğumuz bir goldü. Cuma günü bunu konuştuk.

ARKADAN İTME VAR

İkinci gol bazı takımlar için faul, bazı takımlar için basit. Arkadan itme var. Bazı takımlar için faul oluyor. Bizim için olmadı.

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BİZİM İÇİN ÜZÜCÜ SONUÇ

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2-1'den sonra iki tane net pozisyona girdik, maçı bitirebilirdik. Sebastian'ın şutu gol diye düşündüm olduğum açıdan ötürü. En-Nesyri'nin şutu da neredeyse gol oluyordu. Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası Djiku'yu sol beke çekmek zorunda kaldım. Mert Hakan'ı oyuna alamadım. 2-2 bizim için üzücü sonuç.

ÇOK ŞEY SÖYLEYEBİLİRİM

Çok şey söyleyebilirim ama söylemiyorum. Şimdiden 7 puan kaybettik. Nasıl, ne şartlarda kaybettik konuşmayacağım. Ligin durumundan memnunsunuz. 7 puan kaybettik. Direkt şampiyonluktaki rakibimize kaybettik. Alabildiğimiz kadar puan almamız gerekiyor. Bizim stadımızda böyle bir gol attığımız zaman faul mü verilecek, gol mü verilecek, göreceğiz.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig

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