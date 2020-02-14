Divan Kurulu'ndaki konuşmasıyla F.Bahçe taraftarını doldurdu

Gerçekten de öyle... Uzun yıllardır tanıdığım Nihat Özdemir, bir konu nedeniyle çok rahatsız.. Hatta ‘rahatsız’ sözü bile tam anlamıyla karşılamıyor... “Kızgın, öfkeli ve kırgın...” Çünkü futbol camiasını ciddi şekilde yaralayan bir durumla karşıya...

Peki nedir bu durum? Önceki gün kendisine çok yakın bir isimle sohbet ederken öğreniyorum.. Özdemir’in sıkıntısının adı şu: “Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un futbolu siyasete karıştırması... Taraftarı belirli isimlere karşı yönlendirmesi... Özdemir bu olayın devam etmesi halinde futbol camiasının giderek politize olmasından korkuyor. Ve önceki gün çok yakınındaki birkaç isme bu durumu şöyle özetlediğini öğreniyorum:

DİVANDAKİ 1.5 SAATLİK KONUŞMANIN İNCE NOKTASI

“Bakın bu gidiş hiç iyi değil. Statlarda taraftarı politik tezahürata hazırlayacak konuşmalar yapılıyor. İşte cumartesi günü Fenerbahçe Divan Kurulu’nda yaşanan olay... Saat 11.00 de toplanan divan kurulunda başkan Ali Koç tam 1.5 saat konuşuyor. İşte meselenin ince noktası da bu konuşmadır...”

Özdemir’i dinleyen yakın dostlarından birisi soruyor: “Nedir o ince nokta?” Nihat Özdemir anlatmaya devam ediyor ve diyalog şöyle sürüyor:

“Arkadaş, başkan Ali Koç 1.5 saatlik konuşmasının neredeyse 1 saatini kimlere ayırıyor biliyor musunuz?” -Kimlere? -TFF Başkanı olarak ben Nihat Özdemir’e... Sonra Trabzonspor’a... Sonra... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a... Sonra Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a... Bir divan konuşması böyle olunca sonuç da böyle oluyor işte... Taraftar resmen maç öncesi kuruluyor.

-Yani?..

ALANYA MAÇI ÖNCESİ KOÇ SİNYALİ VERİYOR

Nihat Özdemir, yakın dostlarına o ince noktayı şöyle anlatıyor: “Yani bu divan konuşmasında başkan Ali Koç sinyali veriyor zaten... Alanya maçı öncesindeki divan konuşmasında 1 saate yakın bu isimleri konuşunca... İsim isim suçlarcasına verince... Taraftar zaten bilenmiş oluyor. Maça dolmuş olarak geliyor.”

YÖNLENDİRME VAR

“Daha açığını söyleyeyim; taraftar divan kurulundaki konuşmayla hazırlandığı ve dolduğu için, Alanyaspor maçında penaltı kararı olsa da olmasa da hatta Fenerbahçe maçı kazansa da o taraftar bu yönlendirmeyle yine böyle bağıracaktı. İşte kötü ve tehlikeli olan budur. Türk futbolu adına beni rahatsız eden, üzen, sıkan şey budur..”

YAKINDA PATLARSA HİÇ ŞAŞIRMAM

Evet, Nihat Özdemir’in yakın çevresinden öğrendiklerim böyle... Tanıdığım Özdemir, kavgayı, çekişmeyi, sinir savaşını değil, barışı, müzakereyi çözümü seçmiş bir insandır. Ama eğer haksızlığı görürse ve uyarılarına rağmen yanlış devam ederse, sonuna kadar üzerine gitmekten de çekinmez.. Benim de son günlerde aldığım izlenim şu: Nihat Özdemir futbolun bu derece politize edilmeye çalışılmasından dolayı son derece rahatsız.. Hatta böyle giderse... Yakında kendi ağzından çok daha keskin bir çıkış duyarsanız hiç şaşırmayın..





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!