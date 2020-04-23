Sanal Spor

‘’Dünya yeni bir döneme girecek’’ dedikleri zaman inanmıyorum çünkü bence, dünya çoktan öyle bir döneme girdi bile. Batıdan doğuya doğru gelen dijitalleşme, her konuda hayatımızı sarmış durumda. İlk zamanlar yemek siparişlerimizi telefonumuzda bulunan bir uygulamadan ya da web sitesinden söylemeye başladık, daha sonra marketler bile, bu uygulamalar aracılığıyla siparişlerimizi ayağımıza kadar getirmeye başladı. Üniversitelerde uzun zaman önce başlayan online eğitimlerin sayısında artış gerçekleşti ve bugünlerde herkesin gördüğü gibi spor bile internet ortamında yapılmaya başlandı. Ben bunu uzun zamandır ön görüyordum ve bu konuda bazı girişimlerim oldu fakat tabii ki içinde bulunduğumuz bu durum, bunu hızlandırdı ve mecbur hale getirdi.

Eğer uzaktaysanız veya sürekli seyahat etmek durumundaysanız, eğitmeniniz eşliğinde uzaktan eğitim almanız ya da bir program satın alarak, programı takip etmeniz kadar doğal bir şey yok ama bunu sadece tembelliğinizden dolayı yapıyorsanız işte o zaman durum pek iç açıcı değil. Büyük spor salonlarının yerini alan ‘’Community Club’’ olarak adlandırılan, yani ufak çaplı ve sosyal ortamına çok önem veren spor alanlarının çoğalması ve başarılı olmasının tabii ki birçok sebebi var. Bu sebeplerin en başında, insanların birbirini spor konusunda motive etmesi ve sürekli bir yarış halinde olması geliyor. Eğer insanlarla sosyalleşmez ve tatlı bir rekabet içinde olmazsanız, ‘‘Comfort Zone’’ yani oluşturduğunuz düzenin rahatlığından kurtulmanız çok zor. Gelişimin hızlı olması için de diğer insanların atladığı vagona atlayıp gitmeniz gerekiyor.

Şahsen, internet ortamında spor yapacağım aklıma gelmezdi ama hayatın bize daha neler göstereceğini bilemiyoruz. Bu yüzden her şeye hızlı adapte oluyoruz. İçinde bulunduğumuz bu dönemde uzun yıllardır sahip olduğum tecrübeyi kullanarak, kendi kendime spor yapmaya başladım. Fakat ne yazık ki, salonda sahip olduğum motivasyonu kendimde bulamadım. Aslında farkında olmasak da aynı anda, başkalarıyla birlikte farklı çatı altında antrenman yapıyor olduğumuzu bilmek bile aslında bizi motive ediyor.

Umuyorum bir an önce tüm bu kaos biter ve sosyal ortamımıza, spor salonlarımıza geri döneriz. Siz, yine de bu dönem içerisinde ya da ihtiyacınızın olduğu dönemlerde güvendiğiniz bir eğitmen ile birlikte program oluşturmaktan ya da sanal ortamda canlı yayın antrenmanlarına katılmaktan sakın kaçınmayın. Göreceksiniz bu, sizi daha çok motive edecek ve uzaktan da olsa başka insanların da yanınızda olduğunu hissedeceksiniz.