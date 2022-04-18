Şok üstüne şok…

Dünya starı Balotelli ilk kırmızı kartını gördü, hafta sonu oynanacak lider Trabzon maçında olmayacak. Mustafa Kapı ilk çıktığı maçta 15. saniyede penaltıya sebep oldu, Şimşek 4 farklı yenilgiyi ikinci kez yaşadı. Velhasıl tam bir şok yaşayan Mavi Lacivertliler ilk 4 için çıktığı maçta büyük bir fırsat kaçırdı. En yakın rakipleri Alanya yenilmiş, Başakşehir de berabere kalmıştı. Kasımpaşa karşısında galibiyet bekleyen ve alacağı 3 puanla dördüncü sıraya çıkması beklenen Mavi Şimşekler tüm camiayı da otoriteleri de yanılttı, şaşırttı.

TEL TEL DÖKÜLDÜLER

Maçın daha ilk dakikalarından itibaren gidişat belliydi. Rakip, oyunun kontrolünü eline aldı sağlı sollu ataklar geliştirip baskı kurdu. Demirspor buna cevap veremedi. Yunus’un reaksiyonu da yetmedi. Çünkü tel tel dökülüyordu arkadaşları. Ligin en fazla asist yapan oyuncularından biri olan Vargas kayıp, defans uyumsuz, orta saha ne ileri ne geri yardım ediyor, forvette Balotelli sinirli, agresif. Belhanda’nın varlığı yokluğu belli değil. Bence Montella, Belhanda’yı fazla tuttu oyunda, daha önce değiştirmeliydi. İtalyan hoca da gününde değildi futbolcuları gibi. Sahaya sürdüğü kadro ve yaptığı değişiklikler tartışıldı.

BİREYSEL HATALAR

İlk yarıda bireysel hatalardan yenilen goller hiç yakışmadı. İkinci yarıda da fazla değişen bir şey olmadı. Sahada durgun Adana Demirspor karşısında rakip rahat bir oyun ortaya koydu ve golleri de sıraladı. Muriç’in biri penaltı olmak üzere kurtardıkları farkın daha da açılmasını önledi. Üstelik Balotelli’nin kırmızı kartı (Bence ağır oldu) sonrası 10 kişi kalan takım ‘bol keseden’ pozisyon verdi. Şimdi yapılması gereken bu maçı unutup, cumartesi oynanacak Trabzonspor maçına odaklanmak. Lider karşısında iyi bir sonuç, iyi bir oyunla yeniden Avrupa umudunu yeşertmek olmalı.

ADANASPOR DA BOŞ GEÇTİ HAFTAYI

Adana’nın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adanaspor da kara pazarı puansız geçti. Geçen hafta Balıkesir’i yenerek galibiyet elde eden Turuncu Beyazlılar, lider Ankaragücü’ne konuk oldu. Toros Kaplanı her iki yarıda yediği gollerle sahadan boynu bükük ayrıldı. Adanaspor ligde 41 puanla 9’uncu sırada bulunuyor. Perşembe günü saat 17.00’de Samsun’u ağırlayacak. Alacağı 3 puan ilerisi için çok önemli