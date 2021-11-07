Nefesleri kesen maç

Her dakikası büyük heyecana sahne olan karşılaşmada gülen taraf ev sahibi Adana Demirspor oldu. Atmosfer, taraftar, tempo harikaydı maç boyunca. 3 puanı daha çok isteyen Mavi Lacivertliler, özellikle ikinci yarıdaki muhteşem oyunuyla galibiyeti buldu.

YÜKSEK TEMPO

Süper Lig’in deneyimli hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönettiği maç beklendiği gibi yüksek tempoyla başladı. Top bir o kalede bir bu kalede gitti geldi. Her iki ekip de golü düşünüyordu. İlk tehlikeli atak Balotelli’den geldi. Mario kafa ile Vargas’ın önüne indirdi. Vargas’ın şutu auta gitti. Bana göre dünkü maçın yıldızlarından biri geçen sezonu Hatay’da geçiren ve bu sezon Mavi Lacivertli ekibe katılan Akintola’ydı. Akintola sağda solda güçlü fiziğini çok iyi kullandı, atak atak üstüne geliştirdi. Rakip de golü düşünüyordu. Geliştirdiği organize bir atakta top kornere çıktı. Kornerden gelen topu El Kabi fantastik bir şekilde rövaşata ile vurdu, top direkte patladı. Her iki taraf da tehlike üstüne tehlike yarattı. Demirspor’da kaleci Muriç, Hatayspor’da da Munir kalelerini iyi korudu. 45+1’de Mavi Şimşekler gole çok yaklaştı. Balotelli, ortadan gelen topa sihirli bir dokunuşla topu Yunus’a aktardı. Yunus’un şutu kaleci Munir’den Vargas’ın önüne düştü, Vargas kaleciyi geçemedi pozisyon da kayboldu. Bu tehlikeli atak ilk yarının son atağı oldu.

MUHTEŞEM TARAFTAR

İkinci yarıya da hızlı başlayan, golü düşünen ve oyunu rakip yarı alanına yıkan bir Adana Demirspor vardı sahada. Üst üste gelen ataklarda Balotelli, Akintola, Yunus, Vargas, Samet golü bulamadı. İşte bu ataklar, baskı sonunda golü de getirdi. 64. dakikada Vargas ceza sahasına öyle bir top gönderdi ki penaltı noktası üzerinde kontrol eden Yunus Akgün rakibinden sıyrıldı, vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Takımını öne geçirdi. 73’te Balotelli alkışlarla yerini Assombalonga’ya bıraktı.

Maç boyunca ülkemizin en iyi taraftar grubu olan Mavi Şimşekler, galibiyet sonrası takımıyla bütünleşti ve büyük coşku yaşadı.

Süper Lig’de ilk kez karşılaşan komşu iki kentin takımından gülen Adana Demirspor oldu. Mavi Lacivertliler puanını 16’ya çıkarırken, Hatayspor 23 puanda kaldı. Adana ekibi milli araya mutlu ve moralli girerken lig ikincisi Bordo Beyazlılar 4 maç sonra kaybetmiş oldu.