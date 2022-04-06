Hatay'a da Demirspor'a da yaramadı

Şu sıralar EXPO nedeniyle Hatay’da tabiri caizse adeta bayram var. Bu coşku Yeni Hatay Stadına da yansıdı. Tribünler görsel şölen sundu. İzleyenler gol göremedi ama oynanan oyundan, sergilenen futboldan, mücadeleden, tempodan ve aksiyondan oldukça memnun ayrıldı maçtan.

POZİSYON ÇOKTU

Milli aradan sonra oynanan her maç takımlar için zor geçer. Hatay-Demirspor maçı da böyle geçti. Ev sahibi ekip maça durgun başladı. Konuk ekip Mavi Lacivertliler çok hızlı ve tempolu başladı. İlk dakikalarda üst üste tehlikeli ataklar geliştirdi. Sağdan organize ataklarda Akintola fark yarattı. Hızı ve klasını konuşturarak devamlı ileri top taşıdı tehlikeli ortalar yaptı. Solda da durum farklı değildi. Vargas aynı arkadaşı gibi klasını konuşturup topu ceza sahasına aktardı. Pozisyon üstüne pozisyon vardı, ancak gününde olan kaleci Munir gole izin vermedi, kritik kurtarışlar yaptı, takımını ayakta tuttu. İlerleyen dakikalarda kendine gelen ev sahibi Bordo Beyazlılar tehlikeleri atlattıktan sonra oyunu dengeledi. Cılız da olsa ataklar geliştirdi. Bunda da Demirspor defansı başarılıydı. Karşılaşmanın son dakikalarında daha çok atak yaptı Bordo Beyazlılar, pozisyon da buldu ancak son vuruşu yapamadı.

İSTATİSTİKLERDE DEMİRSPOR ÖNDE

Maç boyunca oyuna hakim olan Adana Demirspor’du. Şut yüzdesinde, topla oynamada, isabetli şut çekmede, kaçan net pozisyonlarda, rakip ceza sahasında topla buluşmada velhasıl tüm istatistiklerde hep önde olan Mavi Şimşekler çok pozisyon üretmesine, tehlikeler yaratmasına rağmen topu filelerle buluşturamadı.

Yunus Akgün’ün cezası nedeniyle oynayamadığı maçta süper Mario Balotelli yine sahanın iyilerindendi. Oyunda kaldığı sürede rakip defansın ileri çıkmasını önledi, yaptığı klas hareketlerle taraflı tarafsız herkesin alkışını aldı. Defansta da Samet, Tayyip Talha ikilisi her zamanki gibi iyilerdi.

MAÇ SONU GÜZELDİ

Sahada oynanan oyun kadar iki ekibin oyuncularının birbirlerine karşı hareketleri de güzeldi. Küçük alevlenmeler çok çabuk söndürüldü. Oyuncuların maç sonu birbirlerine sarılmaları, forma değiştirmeleri, kucaklaşmaları hep görmek istediğimiz görüntülerdi. İki takımı da kutluyorum. Centilmence mücadelelerinden dolayı. Her iki ekibimize de Avrupa yolunda başarılar diliyorum.

Şimdi hedef bu maçı unutup Adana Demirspor’un Altay’a, Atakaş Hatayspor’un da Antalya deplasmanına iyi hazırlanıp 3 puanı hanelerine yazdırmaları olmalı.