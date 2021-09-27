Adana Demirspor'un dirilişi

Adana Demirspor son haftalarda müthiş bir dirilişe imza atıyor. Takımın teknik direktörlüğüne getirilen Montella, öz güveni yüksek, pozitif futbol oynayan aynı zamanda zevk veren bir takım yarattı. Bu futbol kaliteli oyuncularla kurulu Mavi Lacivertlilere büyük moral verirken ülkemizin en iyi taraftar grubu da adeta mest oluyor. Kolay değil 3’lü 4’lü galibiyetler, 3-0’dan 3-3’e gelmek. İşte bu sonuçlarla şimdi Mavi Şimşekler gerçek kimliğini göstermeye başladı. İlerisi için de umut vadediyorlar.



ŞİMŞEK ŞOV YAPTI



Gelelim komşu kent Gaziantep maçına.. Bu maçta da Demirspor attığı 4 golle adeta şov yaptı. Maça hızlı ve istekli başlayan ev sahibi ekip üst üste ataklar geliştirdi. İlk tehlikeli atağını Yunus’la bulan Mavi Lacivertliler 12. dakikada golü de yine bu futbolcunun ayağından buldu. Bu dakikalarda takımın dünyaca ünlü starı Süper Mario Balotelli çok çalışkan bir günündeydi. Hatta attığı iki gol ofsayta takıldı. Balotelli devamlı gol aramasının yanında defansa da yardım edip zaman zaman top çıkardı, takımını atağa kaldırdı. 77’de de öyle güzel bir gol attı ki klasına yakıştı. Netice ilk yarı güzel ve iyi futbolla sona erdi.



ASSOMBALONGA FARK YARATTI



İkinci yarıda da yine aynı Demirspor’u izledik. İyi oyun bu yarıda da devam etti. Oyuna sonradan giren Assombalonga, Metehan Mimaroğlu, İzzet, Tarık Çamdal ve Castro katkı sağladı. 62’de Vargas’ın yerine takıma dahil olan Assombalonga müthiş oyunu ile fark yarattı. Çıkacak topa yetişip ortaladı, gol geldi. Çok istekli ve çalışkan bir gününde olan Assombalonga soldan defansı yarıp içeri girdi sonra kendini yerde buldu. Hakemin gösterdiği penaltı noktasında topun başına geçti ve golünü de kaydetti.



Oynanan futbol, atılan goller, takım uyumu gerçekten seyir zevki verdi. Taraftar da her zaman ki gibi 12. Adam görevini son düdüğe kadar yerine getirdi. Veee İşte gerçek Demirspor bu dedi. Ne diyelim bizde katılıyoruz bu söze. Ancak devamını da beklemek herkesin hakkı unutulmamalı.



GAZİANTEP KÖTÜ GÜNÜNDEYDİ



Adana Demirspor karşısında izlediğim Gaziantep beklediğimden çok uzak bir görüntü verdi. Kötü günündeydi ve maçta hiçbir varlık gösteremedi. Değişiklikler de katkı yapamayınca sahadan böyle kötü farklı bir yenilgiyle ayrıldı.



Bir de şu vardı Kırmızı Siyahlılarda bütün gol umutları Muhammet Demir’e bağlanmış. Muhammet durunca takım da durdu.



Deneyimli teknik direktör Erol Bulut’un buna acil bir çözüm bulması gerekiyor. Yoksa Gaziantep ekibi kolay kolay 4 gol yiyecek bir takım değil. Bir an evvel kendine gelmeli.