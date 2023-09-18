Söyle ona Sebastian F.Bahçe’nin Dzeko’su var

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Bu sezon Süper Lig’in keyfine varmamız lazım. Gözlerimizin pasını alan bir yetenek havuzu var. Cumartesi akşamı, İcardi’nin Ziyech’in şutuna o kafayı nasıl vurduğunu konuştuk. Pazar akşamının başrolünde ise Dzeko vardı. Nuri Şahin için en doğru futbol iklimi Türkiye midir? Bence tartışılır. Ancak tartışılmayacak bir konu var ki o da maç önü plan yapmayı ligimizde en iyi bilen teknik adamlardan biri olması. Topa sahipken oyunu olabildiğince genişleterek, Fenerbahçe topla çıkarken de temaslı ve adam adama baskı yaparak oyun kurulumunu çok zorlaştırdı sarı lacivertlilerin.

KUSURSUZ BiR GOL ATTILAR

İsmail Kartal’ın öğrencileri, 18. dakika geride kalırken Antalyaspor ceza sahasında 1 kere topla buluşabilmişti. “İsmail Yüksek’in yokluğunda nasıl hücum yapılır?” dersinin başarılı öğrencileri, kusursuz bir gol attılar Fenerbahçe kalesine. Buksa’nın golünde Antalyaspor hücumu kadar Halil Umut Meler’i de övmek gerek, mükemmel avantaj uygulaması golü getirdi.

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TWENTE MAÇI GiBiYDi

Twente maçına benzer bir senaryoda giden maç, yine benzer bir senaryo ile döndü. Kötü oynarken gelen gol, enerjiyi tersine çevirdi. Doğru zamanda doğru yerde olan Edin Dzeko ilk yarı biterken golünü attı, ikinci yarıda İrfan Can’a attırdı. Zamanında “sokak lambası” yakıştırmalarıyla kariyerine başlayan Bosnalı, tek başına ne kadar büyük bir güç olduğunu gösterdi.

BU ADAMIN BÖYLE BiR HUYU VAR!

Antalyaspor’da sezon boyu ismini belli ki sıklıkla anacağımız Buksa, Zajc’ın topla çıkarken hatasını iyi değerlendirdi ve skora bir kez daha eşitlik geldi. Zajc’ın İsmail’den fazlasını verdiğini söylemek zor. Nuri Şahin’in takımı, üç beş hafta sonra bambaşka bir yerde olacak gibi gözüküyor, bunu da not düşelim. Bu kadar git gelli maçın son sözünü ise, Sebastian Szymanski söyledi. Twente maçında belirttiğim gibi: “Bu adamın da böyle bir huyu var; atıyor.”