Konyaspor’un hatalarıyla maçı kazandı

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Kendinizi bir Beşiktaş taraftarının yerine koyun. Galatasaray-Ankaragücü maçının başına geçmiş. İlk yarıda sarı kırmızılılar 18 şut, rakip ceza sahasında 27 topla buluşma. Sonra Fenerbahçe-Rizespor maçını açmış. İlk yarıda sarı lacivertliler 9 şut, rakip ceza sahasında 28 topla buluşma. Kendi takımının maç saati geldiğinde, heyecanla ekranın başına oturmuş... Siyah beyazlılar, ilk yarı boyunca sadece 2 şut atabilmiş. Rakip ceza sahasında sadece 7 kez topla buluşabilmiş.

HAFTA iÇi AĞIR YENiLGi ALMIŞ TAKIM REAKSiYONU YOKTU

Tabii ki de rakipler farklı. İç saha/ deplasman etkeni var. Konyaspor, oyunun temposunu düşürmeyi bilen bir takım ki onların da ilk yarı performansı 1 şut, rakip ceza sahasında 2 topla buluşma. Beşiktaş’ta birçok eksik var. Yine de Rosier dışında sahadaki performans, hafta içerisinde ağır bir yenilgi almış takım reaksiyonundan çok uzaktı.

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İki takım da 4-4-2 ile maça başladı. Şenol Güneş Muleka’yı Aboubakar’a yaklaştırmış, kenarları Rashica ve Zaynutdinov’a teslim etmişti. Aleksander Stanojevic ise Ahmet Oğuz’u ön tarafa atarak Masuaku’yu durdurmayı planlamış, Moreno’nun sol kenardan birebirlerine güvenmişti. Savunmalar iyi gözükse de iki takımın hücum performansı, Süper Lig’den çok bir TFF 1. Lig maçını andırıyordu.

UĞURCAN’IN KENDi KALESiNE ATTIĞI GOL GiDiŞATI DEĞiŞTiRDi

Soyunma odalarına bu şekilde gidilir diye düşünürken Uğurcan Yazğılı’nın kendi kalesine attğı gol, Beşiktaş adına maçın tüm gidişatını değiştirdi.

Şenol Güneş, ikinci yarıda tekrar 4-3-3’e dönerek Bakhtiyar Zaynutdinov’u sol içe aldı. Sonrasında da genç Demir Ege’i buraya monte ederek Kazak oyuncuyu sol beke çekti.

Oğulcan’ın kırmızı kartıyla iyice rahatlayan siyah beyazlılar, Aboubakar’ın solo golüyle fişi çekti. Kamerunlu, artık her maç repertuvarından başka bir gol vuruşunu sahneliyor. Galibiyet, yangını biraz söndürmüş olsa da rakipleri bu kadar yanıyorken daha taşınması gereken çok fazla su var.