Bu sezona bir kupa yakışırdı

Haberin Devamı

Fenerbahçe için 2022-2023 sezonu, adeta başrolünde Gwyneth Paltrow’un oynadığı Sliding Doors, Rastlantının Böylesi gibi. Filmin özeti, hayattaki bir anın ardından bambaşka şekilde devam eden iki senaryo.

MAÇ ADETA GOLLE BAŞLADI

Sarı lacivertli taraftar, bence bunu hep merak edecek. Ya Serdar Aziz, Giresunspor maçında o hatayı yapmasaydı? Ya Sevilla maçında sahaya çakmak atılmasaydı? Ya Valencia, Beşiktaş karşısında penaltıyı gole çevirseydi?

Se-salar arasında geçen sezon, Başakşehir ile oynanan finalde kazanılan kupa ile mutlu şekilde bitti. Maç neredeyse golle başladı. Emre Belözoğlu’nun öğrencileri daha 1. dakikada hatayı yapıp topu Arda Güler’in ayağına bırakınca, genç yıldızın pasında topu ağlara yollayan Batshuayi, Fenerbahçe’yi öne geçirdi.

Haberin Devamı

iLK YARIDA KUSURSUZDU

Jesus’un ekibi, ilk yarı kusursuza yakın bir futbol oynadı. Emre Belözoğlu baskının daha yumuşak olduğu Arda Güler tarafına Caner Erkin’i koyarak tehdit üretmeyi düşünse de planı işlemedi. İlk dakikadaki golün ardından 3, 6, 8, 13, 18 diye gitti sarı lacivertlilerin tehlikeli hücumları. 29’da yine Batshuayi ile fark 2‘ye çıktı. Emre Belözoğlu takımının performansından o kadar mutsuzdu ki 34. dakikada üç oyuncu değişikliğine gitti. Takımlar soyunma odasına giderken, şutlarda 11-0, rakip ceza sahasında topla buluşmalarda 17-2 Fenerbahçe üstünlüğü ve sahada 45 dakikalık bir Arda Güler resitali vardı.

GOL NEDEN iPTAL EDiLDi?

İkinci yarı tempo biraz düşse de sarı lacivertliler, Başakşehir’in oyunun içerisine girmesine izin vermedi. Bu noktada Atilla Karaoğlan ve VAR odasındaki Hakan Ceylan-Hüseyin Göcek ikilisine bir parantez açmak lazım. 67. dakikada iptal edilen gol kararının nedenini sanırım sahadaki ve ekran başındaki hiçbir futbolsever anlayamadı. Jorge Jesus, merkezde oyunun kontrolü biraz kaybolunca Batshuayi-İsmail Yüksek, Osayi-Samuel-Ferdi değişiklikleriyle maçı tekrar dengeledi.

Günün sonunda Portekizli teknik adam, yarıştığı tüm kulvarlarda üst seviyede rekabetçilik ve kupa ile sezonu bitirdi fakat akıllarda hep olası senaryolar kalacak...

Haberin Devamı