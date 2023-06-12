×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Türkiye Kupası
Son Dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçeden ayrıldığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 00:13

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon oldukları maçın ardından sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıkladı

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlilerden ayrıldığını açıkladı.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları;

Kupa kazanmak her zaman önemlidir çünkü Fenerbahçe 8 senedir kupa kazanamıyordu. Bu sebeple kazanmak anlamlıydı. Ülkenin en önemli ikinci kupasını kazandık. Oyuncularım, başkanımız ve taraftarlarımız için çok mutluyum.

BU BİR VEDA

Taraftarlar her maçta bana sevgi gösterdiler. Bu şekilde konuşuyorum çünkü bu bir veda. Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim.

BÖYLE BİR KARAR ALDIM

Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil. Ben böyle bir karar aldım. Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim.

Haberin Devamı

SERBEST BİR TEKNİK DİREKTÖRÜM

Fenerbahçe'nin renklerini savunduğum son gündü. Bugünden itibaren serbest bir teknik direktörüm. Başka maceralar arayışında olacağım.

TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM

Bu kararı alalı bir süre oldu. Burada çalışmayı istemiyorum gibi bir durum değil. Türk halkı bana hep sevgi gösterdi. Türkiye'yi seviyorum. Şu anda bir karar almadım geleceğimle ilgili, bekleyeceğim.

Gözden KaçmasınZiraat Türkiye Kupasında şampiyon Fenerbahçe Başakşehir finali 2 golle kaybettiZiraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe! Başakşehir finali 2 golle kaybettiHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Türkiye Kupası

BAKMADAN GEÇME!

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... 'Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu!'

#ZLATAN IBRAHİMOVİC
Alerjiler hep bu kadar yaygın mıydı, yoksa giderek daha mı fazla alerji oluyoruz Herkes yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşar

Alerjiler hep bu kadar yaygın mıydı, yoksa giderek daha mı fazla alerji oluyoruz? 'Herkes yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşar'

#Sağlık
Gidiyor mu kalıyor mu derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzemanın vedasının arka planında neler yaşandı

'Gidiyor mu kalıyor mu' derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzema'nın vedasının arka planında neler yaşandı?

#Karim Benzema