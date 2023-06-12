Son Dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı!

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlilerden ayrıldığını açıkladı.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları;

Kupa kazanmak her zaman önemlidir çünkü Fenerbahçe 8 senedir kupa kazanamıyordu. Bu sebeple kazanmak anlamlıydı. Ülkenin en önemli ikinci kupasını kazandık. Oyuncularım, başkanımız ve taraftarlarımız için çok mutluyum.

BU BİR VEDA

Taraftarlar her maçta bana sevgi gösterdiler. Bu şekilde konuşuyorum çünkü bu bir veda. Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim.

BÖYLE BİR KARAR ALDIM

Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil. Ben böyle bir karar aldım. Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim.

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SERBEST BİR TEKNİK DİREKTÖRÜM

Fenerbahçe'nin renklerini savunduğum son gündü. Bugünden itibaren serbest bir teknik direktörüm. Başka maceralar arayışında olacağım.

TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM

Bu kararı alalı bir süre oldu. Burada çalışmayı istemiyorum gibi bir durum değil. Türk halkı bana hep sevgi gösterdi. Türkiye'yi seviyorum. Şu anda bir karar almadım geleceğimle ilgili, bekleyeceğim.