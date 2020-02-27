Yabancı hakem değil 'Hakem değişim' programı

Önce kısa bir bilgi verelim; UEFA ve CONMEBOL (Güney Amerika Futbol Konfederasyonu) bir anlaşma yaparak hakem değişimi programını başlattı. Buna göre hem EURO 2020 ve Copa Amerika gibi milli takımlar hem de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Copa Libertadores gibi kulüp şampiyonalarında karşılıklı hakem değişimi yapılabilecek. Bu yeni durumdan esinlenerek artık bizim de yeni bir şeyler söylememiz lazım...

Türkiye’de yıllardır yabancı hakem gelsin/gelmesin tartışması sürer gider. Muhafazakâr yaklaşım Türkiye liglerini Türk hakemlerinin yönetmesini savunur. Çünkü onlara göre yabancı hakemin gelmesi Türk hakemliğine ihanettir. Pekalâ, herkesin kazanacağı bir çözüm bulunamaz mı? Örneğin bir ‘hakem değişim programı’ geliştirilemez mi? Bence evet...

BALKAN ÜLKELERi iDEAL

Programa katılmak isteyen ülkeler aralarında yapacakları bir protokolle ‘hakem değişim programı’ hazırlayabilirler. Türk hakemler bu ülkelerde maç

yönetirken, diğer ülke hakemleri de Türkiye’de maç yönetebilirler. Gelin bu işe Balkan ülkeleri ile başlayalım. Başlangıç için bence en ideali bu ülkeler. Nedir Balkan ülkelerinde durum? Aşağıdaki tabloda bu ülkelerde bulunan Elit ve 1. Kategori FIFA hakemlerini çıkardım. Görünen o ki bizden daha iyiler. Şimdi gelin birlikte inceleyelim...

TEK ELiT HAKEM ÇAKIR

Slovenya ve Romanya’da ikişer Elit kategori hakem var. Türkiye’de ve Yunanistan’da birer. Birinci kategoride olup da Şampiyonlar Ligi’nde maç yöneten hakemleri de kırmızı renkle belirttim. Görüldüğü gibi UEFA’nın güvenip Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde görev verdiği 20 hakem var. Üstelik bu hakemlerden Damir Skomina, Ovidiu Hategen en son FIFA Dünya Kupasında da görev alan Elit hakemler.

Bunun dışında ikinci ve üçüncü kategori FIFA hakemleri de var. Ancak şimdilik ilk iki kategoriyi dikkate aldım. Bu nedenle diğer Balkan ülkeleri bu tabloda yer almadı.

HAKEM DEĞiŞiMiNiN AVANTAJLARI

Rekabet kaliteyi getirecektir. İyi hakem kötü hakemi piyasadan kovacaktır.

Vasata mahkûmiyet bitecektir. Yıllardır yerinde sayan hakemler tasfiye edilecektir.

Hakemlerimiz daha fazla yurt dışı deneyimi kazanacak.

Süper Lig’e terfi etmek gittikçe güçleşecek, ahbap-çavuş terfileri son bulacak.

‘iHANET’ diYENLERE SORUYORUM: NEREDEN BiLiYORSUNUZ?

PEKi, kim, ne zaman, nerede hakemlik yapacak? Bütün bu sorular sezon öncesi hazırlanacak bir protokolle belirlenir. Katılacak ülkeler usul ve prensipleri belirlerler. Size bir şey söyleyeyim mi? 10 takımlı, heyecandan uzak Slovenya Ligi’nin iki Elit hakemi her hafta Türkiye’ye gelmek ister. Ligleri zayıf olan diğer ülke hakemleri de farklı değil. Türkiye’deki rekabet ve ekonomik cazibe hepsini buraya çekecektir

REKABET ARTAR

‘Türk hakemliğine ihanet olur’ diye yorum yapanlara da soruyorum; Nereden biliyorsunuz? Hangi deneyimle konuşuyorsunuz? Belki de bu program Türk hakemliğinin kurtuluşu olacak, rekabet artacak bu da kaliteyi getirecektir. Üstelik ülkede yabancı oyuncu, teknik direktör, menajer hatta masör bile varken bu meslek gruplarına ihanet olmuyor da söz konusu hakem olunca mı ihanet olacak!..

UEFA BiLE YAPTI

Düşünün, dünyanın en iyi hakemlerine sahip UEFA bile başka bir konfederasyonla hakem değişim işini sorun yapmıyor, biz neden yapalım? Ancak bizde hamaset boldur ve tükenmez. Her yıl aynı sistemle ve hakemlerle sezona başlar, işler iyi gitmeyince şaşırır kalırız. Oysa şaşıracak ne var? Sezon farklı, sorunlar aynı. Üç ay sonra da “MHK istifa” diye bağırıyoruz.