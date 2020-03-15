Diş doktoru Bitigen dibi de gördü, zirveyi de

Sezon sonunda TFF 1. Lig’e düştü. Bu kez kaybedecek bir şeyi olmadan, hiçbir şeyden endişe duymadan maçlar yönetti. Çok başarılı oldu ve Süper Lig’e tekrar tırmandı. 2018-19 sezonu ilk yarısı bittiğinde Süper Lig maç sayısı sıfırdı (0)! Yusuf Namoğlu’nun Şubat 2019 da ayrılmasından sonra biraz kıpırdadı.

Bu sezonun başında artık başarılı bir hakem sayılabilirdi. Ancak FIFA hakemliği için akla gelmedi. FIFA kokartını takıp darmadağın olan Alper Ulusoy, Ümit Öztürk ve Arda Kardeşler’in aksine sezona çok iyi başladı. Hata yaptığında da Zekeriya Alp’ten hep destek gördü ve Başakşehir-Beşiktaş maçına atandı. O maçı korkmadan yönetti. Gelişmeler onu derbiye aday yaptı ve G. Saray-Beşiktaş maçına diş hekimi Abdulkadir Bitigen atandı. Eminim en iyi şekilde tedavi uygulayacaktır.